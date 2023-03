CM Punk admitió su inconformidad con AEW

Luego del altercado en AEW All Out el año pasado, CM Punk no ha aparecido en la programación de la empresa de Tony Khan, quien a su vez se ha negado a dar declaraciones sobre el luchador. Sin embargo, durante las últimas horas volvió a ser noticia, a raíz de un informe de Dave Meltzer, en el que conjeturaba que podría volver pronto a la compañía. Dax Harwood, amigo de Punk, había manifestado su deseo de que las cosas se resuelvan, y que un regreso del ex Campeón Mundial de Peso Completo AEW podría ayudar a las partes.

► CM Punk desmiente a Dave Meltzer y Chris Jericho

Por si no hubo suficiente noticia en torno a CM Punk con las declaraciones de Meltzer, el propio luchador salió al paso para contar lo que fue su verdad, pero no en torno al altercado que tuviera con los miembros de The Elite, sino algo relacionado con el regreso de su lesión cuando fue Campeón Mundial por primera vez. Recordemos que cuando Punk regresó de su lesión, perdió su título contra Jon Moxley, aunque eventualmente lo recuperaría en una revancha que sucedió en All Out.

En una publicación en sus historias de Instagram, “The Second City Savior” contó su versión de los hechos en torno a lo que ocurrió cuando perdió su título frente a Jon Moxley, entonces Campeón Mundial Interino. Dijo que no estaba de acuerdo con lo sucedido y que no estaba 100% recuperado en ese entonces (lo cual explica su rápida derrota en aquel episodio de Dynamite), y culminó tildando a Dave Meltzer y Chris Jericho de mentirosos. Actualmente, la publicación está borrada.

“No estaba autorizado para volver a luchar de nuevo, luego el plan era que luchase en el PPV. Me senté y escuché la idea de Moxley sobre Rocky 3. Le dije que nunca había visto la película y que la idea apestaba, pero que si el jefe quería eso, pues ni modo. Luego me dice que no perdería conmigo. Nunca he vivido a nadie que se negara a perder contra mí. Solo me reí. Le pregunté a Tony si eso era lo que quería, y me dijo que sí. Como es el jefe dije que ok, pero que necesitaba estar autorizado para volver. Me decían que podía ser solo un squash, por lo que no lo necesitaría. Me burlé de eso, mi salud es más importante. Dave Meltzer es un mentiroso. Jericho es un mentiroso y un chiflado. Había planes pero los planes siempre cambian. Pero nunca pondría a una compañía por encima de mi salud de nuevo”

Durante el reciente AEW Dynamite, se hizo viral una imagen durante el ataque sufrido por The Young Bucks. Básicamente se trataba del camión de produción de AEW en el que la imagen de CM Punk estaba tapada por unas mesas, generándose un sinnúmero de especulaciones, y aparentemente podría no significar mayor cosa, pero las recientes palabras del ex Campeón dejan mucho para el debate, más allá de que ya esté borrada la publicación.