Eric Bischoff: “Si yo fuera Tony Khan, CM Punk…”

Ya ha comenzado a hablarse de verdad sobre el posible retorno de CM Punk a AEW después de toda la polémica y Eric Bischoff ha querido a entrar en la conversación -mientras hablaba recientemente en Strictly Business– compartiendo sus pensamientos al respecto.

“No me importa un carajo. ¿A quién le importa? Esto es solo el drama por el drama. Es bueno que este drama se esté llevando a cabo porque no hay nada que valga la pena ver en AEW. Es lo que es, y si eres fanático de AEW, que Dios te bendiga, ve con Dios, disfruta el producto. Pero es plano, es aburrido. No sucede nada excepto el drama fuera del ring. Si Tony Khan tuviera la capacidad de fabricar de alguna manera una fracción, una pequeña fracción, una cantidad infinitesimal del drama que está ocurriendo fuera de su empresa y encontrar una manera de integrarlo dentro de su producto televisivo, sería otra situación. Pero no lo es. Cuando el drama fuera de tu empresa supera con creces el drama que puedes crear dentro de tu empresa, si eres una empresa de lucha libre con guión, tienes un problema, y creo que esto es indicativo de un problema mucho mayor.

“Mira, CM Punk tiene influencia. Dos de los ejecutivos de cosplay/miembros del comité ejecutivo, lo que sea que fueran, vicepresidentes ejecutivos, tuvieron una confrontación física con él. CM Punk tiene influencia, y que Dios lo bendiga por usarla. Yo no lo culpo. Es un tipo inteligente. Particularmente, no creo que tenga tanto talento. Creo que es exagerado. Creo que está muy sobrevalorado por eso mismo. Esa es una forma de arte en sí misma. Pero en términos de lo que realmente puede ofrecer en el ring, lo hemos visto, lo hemos experimentado. No está a la altura de las expectativas. CM Punk. Pero bueno, tiene influencia. Probablemente tenga una demanda multimillonaria esperando entre bastidores, y abogados que están más que dispuestos a ir tras eso. Probablemente reciba un cheque todos los meses. No sé qué le está pagando Tony Khan. Escuché números que van desde $4 millones a $7 millones de dólares al año. Entonces, mientras espera entre bastidores a que Tony descubra qué va a hacer Tony y los abogados que lo representan, él tiene toda la influencia, y se está aprovechando de ello. Los fanáticos de la lucha libre están allí y lo están esperando. Están ahí para él. Creo que si regresa, hará mucho ruido. Todos en el mundo de AEW estarán echando espuma por la boca y no pueden esperar, todos están emocionados. Un mes después, las cosas volverán a estar donde están ahora, que es una audiencia promedio de 850 a 900 mil personas. A nadie le importará más dentro de seis meses que hoy.

“No tengo confianza en la creatividad de AEW. Eso requeriría imaginación y cooperación. Esa es la otra cosa. Porque no estoy involucrado, no tengo un perro en la caza, realmente me importa una mi*rda si CM Punk regresa a AEW o no. No va a afectar mi vida de una forma u otra. Pero si me importara, lo cual no me importa, tendría que preguntarme, ¿qué tan honesto es CM Punk acerca de regresar? ¿Qué tan dispuesto está CM Punk a reparar las vallas que fueron derribadas no hace mucho tiempo? Si yo fuera el tipo de persona que le da a CM Punk el beneficio de la duda, si él se despertara un día y dijera: ‘¿Sabes qué, esta es una situación un poco complicada, esta no es la forma en que yo quería salir de la industria, creo que quiero volver’, ¿lo primero que esperas que haga sea enterrar a Chris Jericho y continuar enterrando a otros miembros de AEW? Eso es lo que hizo Entonces, ¿qué tan sincero, qué tan honesto es él sobre hacer las paces y hacer que las cosas funcionen? Es estúpido. Las personas involucradas son igualmente estúpidas por involucrarse en esto, sabiendo que el resultado será más o menos el mismo que ha sido.

“Sé que no me arriesgaría a volver a meterme en el lodo con este tipo. Es una mercancía comprobada, y no es alguien con quien me gustaría hacer negocios. Si yo fuera Tony, simplemente le pagaría, sea lo que sea, sin importar cuántos millones de dólares al año esté pagando, solo paga al gato y anótalo como una experiencia de aprendizaje. Vas a seguir aprendiendo, de una forma u otra. O vas a pagar esto, callarte y aprender una lección difícil, y seguir con tu vida, o dejarás que esta herida supurante continúe infectando el resto de tu negocio en el futuro mientras todavía le pagas”.

