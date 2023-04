El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en el Simmons Bank Arena, en North Little Rock, Arkansas, (anteriormente conocido como Alltel Arena y Verizon Arena). coliseo con capacidad para 18,000 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Finn Bálor venció a Rey Mysterio (***) CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS: Raquel Rodriguez y Liv Morgan vencieron a Becky Lynch y Trish Stratus (***) Bobby Lashley vs. Bronson Reed: Sin ganador The Usos vencieron a Alpha Academy (*** 1/2) Iyo Sky venció a Piper Niven y Michin (***) Solo Sikoa venció a Kevin Owens (***)

► Este lunes en WWE Raw

Bobby Lashley fue el ganador de la campal en honor a André el Gigante de este año, pero se quedó frustrado por no tener una lucha en WrestleMania. El hércules de ébano no busca quién se la hizo, sino quién se la pague, y este lunes se medirá en lucha no titular con el Campeón de los Estados Unidos, Austin Theory. Si gana Lashley, seguramente después querrá un duelo más, ahora con el cinturón en juego. ¿Podrá Theory frenar al coloso?

Por cierto, Lashley enfrentó la semana pasada a Bronson Reed, y su match terminó empatado por doble conteo fuera, así que habría que esperar que Reed busque ajustar cuentas.

La semana pasada, Lita fue atacada antes de la lucha en la que, junto a Becky Lynch, defendería el Campeonato Femenil de Parejas WWE. Su lugar fue ocupado por Trish Stratus, y el resultado no fue positivo, pues perdieron los cinturones ante Raquel Rodríguez y Liv Morgan. Tras el encuentro, Stratus atacó a Lynch, y es probable que ella también haya atacado antes a Lita. La rubia revelará toda la verdad en este episodio.

Además, Brock Lesnar estará presente para contestar el reto que le lanzó Cody Rhodes para un duelo mano a mano en Backlash.