Tras una buena edición de Rebellion y el episodio televisivo del pasado jueves, Impact Wrestling presenta mañana una nueva e interesante entrega de su programa semanal en AXS TV, donde Deonna Purrazzo tendrá primera defensa en su nuevo reinado como Campeona Mundial Knockouts.

Cuando esta velada se emita, Impact ya habrá recalado seguramente en Cicero, Illinois (EEUU), para sus siguientes grabaciones, que la empresa ha bautizado con el nombre de Spring Slugfest. Dos días, viernes 28 y sábado 29, donde veremos, por ahora, dos choques de duplas y el primer cara a cara entre Steve Maclin y PCO, rivales por el Campeonato Mundial Impact en Under Siege.

Si bien lo más comentado en las últimas horas está siendo este anuncio acerca de Spring Slugfest.

Attention Chicago! A MAJOR SURPRISE is coming your way THIS FRIDAY at #SpringSlugfest in Cicero Stadium! Be there to find out what it is!



