Más sobre la visita de CM Punk a WWE Raw

Afirma Ibou, analista y colega de WrestlePurists, que CM Punk sigue siendo la mayor figura luchística de la actualidad. Todo, a raíz de su nombre como “trending topic” otra vez entre la comunidad luchística de internet, tras conocerse que estuvo de visita ayer en WWE Raw para saludar a algunas personas. Episodio que se celebró desde Rosemont (Illinois, EE.UU.), perteneciente al área metropolitana de Chicago.

Precisamente ahora que se habla de su próxima reaparición por AEW, tenemos la insólita estampa de CM Punk cerca del producto de WWE. Una visita, sin embargo, breve, porque parece que por orden expresa de Vince McMahon se pidió al ex Campeón Mundial de Peso Completo, título ayer resucitado, dejara la Allstate Arena, recinto donde se celebró el episodio.

Esa orden de desalojo evidencia que Vince McMahon sigue firme en su idea de no volver a hacer negocios con Punk. Por lo tanto, estaríamos ante una estrategia promocional de Punk, aunque desconocemos verdaderamente si su reaparición en AEW está cerrada.

Insólito movimiento que Dave Meltzer comentó así ante los micrófonos de la Wrestling Observer Radio. El periodista revela que entre bambalinas de WWE consideran que Punk desea volver.



«La gente se sorprendió mucho. En WWE se sorprendieron mucho. Se cree en WWE que estuvo allí porque quiere volver. Ya sea verdad o no, no tengo idea. A ver, obviamente, se habló de que volviera, poco después [de All Out]. A finales del pasado año. Pero no pudo ir porque estaba bajo contrato. Mi impresión es que por entonces no tenían interés en él.

«A ver, ¿fue un movimiento publicitario para darse bombo [para su rumorado retorno a AEW]? ¿Lo fue? No lo sé. Tienes que preguntarle cuáles fueron sus razones. Obviamente, el anuncio de su vuelta a AEW, en teoría, se debería hacer pronto. Tú sabes, el anuncio de su nuevo show de televisión debería darse pronto. Así que estoy seguro de que todo está conectado de alguna manera y tendrá que ver lo que hace. Si quiere decir cuáles fueron sus motivos, sus razones, tú sabes, puede decirlas. Pero obviamente, todo esto, el momento de todo, es sospechoso».