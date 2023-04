Video: CM Punk y Tamina Snuka antes de Raw

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, la noticia del momento es el hecho de que CM Punk volvió a pisar un backstage de WWE luego de 9 años de que decidiera irse del Raw Post Royal Rumble del 2014 y al poco tiempo fuera despedido de WWE.

Punk se reunió con Triple H durante un corto período de tiempo en el que conversaron amablemente. Luego, habló con otros colegas luchadores, y el personal de seguridad de la compañía le pidió de forma amable, pero firme, que abandonara la Allstate Arena de Rosemont – Chicago, Illinois.

Y ahora, de una fuente anónima, ha surgido un video de Punk hablando con Tamina Snuka a las afueras de la arena donde tendrá lugar Raw, y previo a que pudiera ingresar al recinto. Se desconoce, por ahora, de qué manera logró acceder ya que solamente el personal debidamente identificado y señalado por WWE puede estar en las arenas antes de los shows. A continuación, las imágenes del momento.

CM Punk met with Tamina at the sight of #WWERAW tonight in Chicago (vid cred unknown) pic.twitter.com/FFRlhmEPgc

