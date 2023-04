Covington no cree en retiro de Masvidal

Colby Covington duda que Jorge Masvidal haya terminado de luchar para siempre. Masvidal (35-17 MMA, 12-10 UFC) anunció su retiro después de perder su cuarta pelea consecutiva, una decisión unánime ante Gilbert Burns a principios de este mes con 287.

“Gamebred” dijo que ya no se siente igual cuando compite, pero Covington cree que está usando el retiro como una forma de tomarse un tiempo libre y obtener una ventaja adicional antes de volver a competir. Antes de perder ante Burns, Masvidal perdió por decisión unánime ante el excompañero de entrenamiento Covington en UFC 272.

“Le quité su confianza y su ego. Él no ha sido el mismo peleador. Solo apareció por un cheque de pago en su última pelea. Es un retiro falso. Todos conocemos gente en el UFC que no se retira. Saldrá del grupo de USADA, probablemente irá a tomar algunos esteroides y volverá.

“Él no sabe cómo ganar dinero de otra manera que no sea peleando. Realmente no está jubilado. Ese tipo es más tonto que una mierda en la cabeza. No podrá ganar dinero de otra forma que no sea peleando. Puedo garantizarle que regresará para recibir un cheque de pago”.

Masvidal actualmente posee múltiples promociones, incluido Gamebred Boxing. Más recientemente, en Gamebred Boxing 4, nombres notables como Roy Jones Jr., Anthony Pettis, Jose Aldo y Vitor Belfort compitieron en la cartelera de pago por evento UFC Fight Pass en Fiserv Forum en Milwaukee.

Mientras tanto, se proyecta que Covington desafíe al campeón de peso welter de UFC Leon Edwards este año. Edwards dijo recientemente que tiene como objetivo regresar en octubre y que le gustaría pelear en la tarjeta UFC 294 en Abu Dhabi.