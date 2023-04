Burns promete acabar con Muhammad en UFC 288

Gilbert Burns está buscando un final de Belal Muhammad para consolidarse como el principal contendiente de peso welter de UFC.

Burns (22-5 MMA, 15-5 UFC) se enfrenta a Muhammad (22-3 MMA, 13-3 UFC) en un evento coestelar de cinco asaltos en UFC 288 el 6 de mayo en el Prudential Center en Newark, NJ Burns dice que tanto él como Muhammad solicitaron 25 minutos, y la razón de su solicitud es simple.

“Porque ahora puedo terminar. Si quiero consolidarme como el contendiente número uno, tengo que eliminar a este tipo. He estado pidiendo cinco rounds, incluso con la pelea de Chimaev, con la pelea de Jorge (Masvidal), con la pelea de Neil Magny pedí cinco rondas. No me lo dieron. Pero esta vez también preguntó. Entonces, cuando me lo pidió, le dije que ahora vamos a hacer cinco rondas”.

Muhammad está invicto en sus últimas nueve peleas y tenía un caso sólido para una oportunidad por el título antes de que UFC optara por declarar a Colby Covington como el contendiente número uno para el campeón Leon Edwards. Entonces, con Burns y Muhammad compitiendo por una oportunidad por el título, Burns ve un final como la mejor manera de defender su caso.

“Con Belal Muhammad, voy a encerrar a este tipo. No me importa cuántos rounds tome, pero voy a sacar a este tipo de ahí. No hay forma de que vaya 25 minutos conmigo. Esa es la razón principal para ir a cinco rondas, solo para sacar a este tipo y terminar”.

Antes de que su pelea se uniera, Burns dice que Muhammad solicitó una pelea de peso intermedio. Muhammad viene de 30 días de ayuno durante el mes de Ramadán, pero “Durinho” no mostró empatía, no cuando hay implicaciones de título.

“Ni siquiera pidió 175. Pidió 185. Y como dije, cambié muchos hábitos. Solía ​​subir a 200, 205 después del campamento. Ahora me quedo 187, 188 caminando. ¿Y este tipo ahora quiere ir al peso mediano? Me gusta, lo entiendo. Eres musulmán, haces tu Ramadán, pero al mismo tiempo, no me importa. No soy musulmán. Haz lo que quieras. Lo respeto. No es que esté hablando mierda. Haces lo que tienes que hacer. Pero (no) pidas una excusa, ‘Oh, déjame’. No, no me importa.

“Él fue el primero que tiró, ‘Ay, 6 de mayo vamos a pelear’. Bien, peleemos. ‘Oh, pero necesito.’ No, no te estoy haciendo ningún favor. No soy tu amigo. Como, si somos amigos, vamos a salir, vamos a hacer algo, ¿puedes pagar eso por mí? Sí, eres mi amigo. yo pago por ti Tu no eres mi amigo. Vamos a una guerra. ¿Por qué debería ayudarte y darte algo? No me importa. Si no puede hacer el peso, no diga que está listo”.