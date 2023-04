El talento de WWE tuvo problemas para abandonar Arabia Saudí después de Crown Jewel 2019 debido a un problema mecánico. Entonces, la situación dio mucho que hablar -hubo informes pero sobre todo rumores y especulaciones- porque realmente no se sabía qué estaba pasando, porque las Superestrellas no salían de país como estaba previsto, mientras circulaba por redes el chisme de que había problemas entre Vince McMahon y el gobierno que lo estaban impidiendo. Afortunadamente, todos acabaron volviendo a Estados Unidos sin mayores inconvencientes.

> Dax Harwood no habla de WWE y Arabia Saudí

Aquello quedó atrás después de unos días y ciertamente no se ha vuelto a hablar de ello, no obstante, lo hacemos hoy haciéndonos eco de recientes declaraciones de uno de los luchadores que realizaron aquel viaje, Dax Harwood. Entonces, su nombre era Scott Dawson y formaba The Revival con Dash Wilder, ahora son FTR y Cash Wheeler, respectivamente. En aquel Evento Premium, aunque entonces no se llamaban así, formaron parte del torneo de parejas por la Copa del Mundo que ganaron The OC. Pero volvamos al vuelo atrasado. ¿Qué tiene que decir el ahora luchador de AEW?

Absolutamente nada. En una reciente publicación en redes sociales, Matt Koon, quien era su co-anfitrión en el podcast FTR que acaban de cerrar, dijo que le hubiera gustado hablar de aquella ocasión en dicho programa. Luego, Dax Harwood explicó, supuestamente en tono de broma, por qué nunca lo hicieron.

Honeslty, I was afraid if I told the truth about what happened, I would’ve been found dead somewhere in my house. — Uncle Dax FTR (@DaxFTR) April 23, 2023

“Honestamente, temía que si decía la verdad sobre lo que pasó, me hubieran encontrado muerto en algún lugar de mi casa“.

Como no podía ser de otra manera, estas palabras están volviendo a generar mucha atención sobre lo ocurrido hace cuatro años en Arabia Saudí, pero realmente no tenemos nada más de lo que informar en Súper Luchas.

¿Qué piensas que pasó en aquella ocasión?