Santos Escobar de Legado Del Fantasma se alineó con Rey Mysterio antes de WrestleMania 39, durante la rivalidad del miembro del Salón de la Fama WWE con su hijo Dominik Mysterio, y esto eventualmente desembocó en el renacimiento del Latino World Order, facción que vio su origen en 1998 bajo el liderazgo de Eddie Guerrero, y que también incluía a Mysterio como uno de sus miembros.

► WWE Shop tiene disponibles dos versiones de camisetas de LWO

A pesar de la nostalgia que ha generado la creación del Latino World Order y la gran aceptación que actualmente tienen Rey Mysterio y Santos Escobar dentro del Universo WWE, lo cierto es que los resultados no han sido nada favorables. De hecho, solo han cosechado derrotas desde que el nombre del grupo se hiciera oficial hace unas semanas, sufrindo reveses contra equipos como The Judgment Day o The Bloodline.

A pesar de aquello, durante el episodio del 31 de marzo de SmackDown, el grupo conformado por Rey Mysterio, Santos Escobar, Joaquín Wilde, Cruz Del Toro y Zelina Vega ha lucido camisetas de Latino World Order en homenaje a la facción de WCW del mismo nombre. Dichas camisetas tienen dos versiones actualmente: una con los colores de la bandera de México y otro con los colores de la bandera de Puerto Rico, en alusión a WWE Backlash que se llevará a cabo la próxima semana en la isla.

Ambas versiones de la camiseta de Latino World Order están disponibles en WWE Shop, y según informó Dave Meltzer en el reciente Wrestling Observer Radio, “la mercancía de Latino World Order se vende muy bien en este momento”. Sin duda, esto es una buena noticia de cara al próximo evento premium que emanará desde la arena Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Ahora solo resta que WWE pueda aprovechar la popularidad de los miembros del Latino World Order y convertirla en buenos resultados, ya que existe el riesgo inminente de que puedan separarse muy pronto.