Mia Yim aún forma parte de The O.C.

Tras ser despedida en el 2021 debido a recortes presupuestarios, Mia Yim regresó a WWE durante el régimen de Triple H, y se unió a The OC, Karl Anderson y Luke Gallows para poder lidiar con Rhea Ripley y el resto de The Judgment Day. No obstante, luego de aquella rivalidad y con la lesión de Styles, la ahora conocida como Michin ha estado separa del grupo y ha formado parte de sendos combates individuales o haciendo equipo con Candice LeRae.

► Mia Yim será seleccionada junto a Styles, Gallows y Anderson

El WWE Draft siempre es un momento de mucha expectativa para los fanáticos, ya que anticipan qué estrellas cambiarán de marca y qué nuevas historias y enfrentamientos surgirán como consecuencia de las dos rondas de selecciones que se llevarán a cabo este viernes y el próximo lunes.

WWE dio a conocer el listado de Superestrellas elegibles para este Draft, y llamó la atención el hecho de que The Bloodline tendrá que ser selecionado en noches separadas, debido a que The Usos no están en el mismo grupo que Roman Reigns y Solo Sikoa. Sin embargo, no es el único punto que llamó la atención, ya que The O.C., ha aparecido como un todo, incluyendo al lesionado AJ Styles y a Michin, quien no había sido vista con el grupo últimamente.

Desde que AJ Styles se rompió el tobillo en diciembre, no se le ha visto en la WWE, y sus compañeros de equipo en The OC, Karl Anderson y Luke Gallows, también han estado ausentes de la televisión, volvióendolos dependientes de Styles. Sin embargo, el caso de Mia Yim era distinto, porque ella sí había aparecido en televisión, aunque sin referencia alguna a The OC.

Precisamente, Mia Yim dio cuenta de su elegibilidad junto a Styles, Gallows y Anderson en sus redes sociales, confirmando lo que WWE había “oficializado” solo unas horas antes: que Yim sigue siendo miembro de The O.C, a pesar de no haber aparecido junto a ellos durante los últimos meses.