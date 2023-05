FMW-E:”The Dawn” Onita y Yoshitatsu defienden cetro

“The Dawn” fue la función que ofreció Atsushi Onita y Frontier Martial Arts Wrestling desde su sede del Yokohama Tsurumi Fruit and Vegetable Market.

► “The Dawn”

En choque de parejas, Raijin Yaguchi y Ricky Fuji derrotaron a HASEGAWA y Naoshi Sano en una batalla estilo callejero, donde los combatientes lucharon fueran del ring, incluso hasta el estacionamiento.

Mr. Pogo hizo equipo con el misterios Onryo de 666 para medirse a Boogeyman y Takumi Sakurai. Los primeros se llevaron el triunfo cuando Onryo subió a lo alto de una escalera y tomó la caja que colgaba de los alto.

Los actuales poseedores del Campeonato de Parejas All Asia, Atsushi Onita y Yoshitatsu, defendieron con éxito el cetro por segunda ocasión al superar a Shuji Ishikawa y Hikaru Sato de AJPW. Tras el encuentro, Onita anunció que sería operado de un aneurisma de aorta abdominal.

Esta fue la primera vez en la historia del campeonato más antiguo de Japón, que se disputó en FMW-E y en la modalidad del bat explosivo

Los resultados completos son:

FMWE “THE DAWN”, 29.04.2023

Yokohama Tsurumi Fruit and Vegetable Market

1. 3 Way Dance: Pandita venció a FMWE Shocker y THE Yot-chan (6:13) con un Backslide sobre Yot-chan.

2. Shota Nakagawa derrotó a Nene∞D.a.i (7:17) con la Swanton Bomb.

3. Brahman Kei y Brahman Shu vencieron a Miss Mongol y Maku Ika Naruto (9:46) cuando Shu colocó espaldas planas a Naruto tras la Gotai Fu Manzoku.

4. Raijin Yaguchi y Ricky Fuji derrotaron a HASEGAWA y Naoshi Sano (14:40) con la Kaminarimongatame de Yaguchi sobre Sano.

5. Bunkhouse Fire Death Match: Mr. Pogo y Onryo vencieron a Boogeyman y Takumi Sakurai [B](11:42) cuando Onryo colocó espaldas planas a Boogeyman.

6. All Asia Tag Team Title, North Side Barbed Wire Current Blast + Current Blast Bat + Barbed Wire Barricade Mine Blast Death Match: Atsushi Onita y Yoshitatsu

(c) derrotaron a Shuji Ishikawa y Hikaru Sato (16:01) cuando Onita colocó espaldas planas a Sato defendiendo el título.