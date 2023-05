El Ota City General Gymnasium de la capital japonesa fue el recinto desde donde All Japan Pro Wrestling celebró la jornada conclusiva del torneo “Champion Carnival 2023”.

► “Champion Carnival 2023” Gran Final

Ryuki Honda, Ryo Inoue y Oji Shiiba hicieron frente a los jóvenes leones de NJPW, Yuto Nakajima, Ryohei Oiwa y Kosei Fujita, quienes terminaron imponiéndose a los anfitriones.

En lucha de tercias mixtas, Yoshitatsu, Unagi Sayaka y SAKI doblegaron a Hikaru Sato, Kaori Yoneyama y Yuu.

Naruki Doi logró la segunda defensa del Campeonato de Peso Jr. AJPW sometiendo a Dan Tamura. Tras celebrar su victoria, Doi nominó a Atsuki Aoyagi.

VooDoo Murders (Suwama, Jun Saito y Rei Saito) se impusieron en una confusa confrontación contra Kongo (Kenoh, Hi69 y Hajime Ohara) de NOAH. Esta lucha fue preludio al encuentro que sostendrán por el Campeonato de Parejas AJPW. Pero VooDoo Murders culminaron la humillación hacia el líder de Kongo, cuando TARU llegó y golpeó a Kenoh y luego Suwama lo metió a una bolsa para cadáveres. Los Saito cargaron a Kenoh y lo sacaron del ring.

Los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito y BUSHI) pasaron sobre Kento Miyahara y Yuma Anzai. Naito reapareció en AJPW luego de catorce años y medio enfrentando al as de la empresa.

En el combate principal, Shotaro Ashino se proclamó ganador de la edición 2023 del torneo Champion Carnival, tras vencer a T-Hawk de GLEAT. Es la primera ocasión que Ashino se lleva la competencia y tras tres años de participar de forma ininterrumpida.

Los resultados completos son:

AJPW “CHAMPION CARNIVAL 2023”, 07.05.2023

Ota City General Gymnasium

Asistencia: 2,437 Espectadores

1. Yuto Nakajima, Ryohei Oiwa y Kosei Fujita vencieron a Ryuki Honda, Ryo Inoue y Oji Shiiba (9:30) con un Arm Lock de Fujita sobre Inoue.

2. Junior Special Six Man Tag Match: Atsuki Aoyagi, Rising HAYATO y El Lindaman derrotaron a

Kaito Ishida, Kotaro Suzuki y Yutani (11:36) con un Firebird Splash de Aoyagi sobre Suzuki.

3. Special Six Man Tag Match: Yoshitatsu, Unagi Sayaka y SAKI vencieron a Hikaru Sato, Kaori Yoneyama y Yuu (10:44) con un Diving Kneedrop de SAKI sobre Yoneyama.

4. Shuji Ishikawa, Cyrus, Ren Ayabe y Oskar Leube derrotaron a Yuji Nagata, Satoshi Kojima, Mitsuya Nagai y Smallest X Ever = Black Menso~re (11:49) con un Fire Thunder de Ishikawa sobre Menso~re.

5. Minoru Suzuki y Hokuto Omori vencieron a Yuma Aoyagi y Takao Omori (8:53) con un Gotch-Style Piledriver de Suzuki sobre Omori.

6. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Naruki Doi (c) derrotó a Dan Tamura (11:58) con un Bakatare Sliding Kick (2nd defense) defendiendo el título

7. AJPW World Tag Team Title Skirmish: KONO venció a Manabu Soya (8:53) con un Cross Armbreaker.

8. AJPW World Tag Team Title Skirmish: Suwama, Jun Saito y Rei Saito derrotaron a Kenoh, Hi69 y Hajime Ohara (17:17) con la Last Ride de Suwama sobreOhara.

9. Tetsuya Naito y BUSHI vencieron a Kento Miyahara y Yuma Anzai (17:17) con la Destino de Naito sobre Anzai.

10. Champion Carnival – Final: Shotaro Ashino derrotó a T-Hawk (26:45) con un Ankle Hold.