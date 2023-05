El Ota City General Gymnasium será el recinto desde donde All Japan Pro Wrestling efectúe la función final del torneo «Champion Carnival 2023».

► Cartel «Champion Carnival 2023»

Serán diez combates los que presente AJPW, varios de ellos de carácter especial. Abren las acciones los Young Lions de NJPW, quienes se pondrán a prueba ante Ryuki Honda, Ryo Inoue y Oji Shiiba.

Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO unen fuerzas con el aguerrido El Lindaman de GLEAT, para hacer frente a Kaito Ishida y Kotaro Suzuki, los ganadores del «Jr. Tag Battle of Glory 2023» quienes estarán respaldados por Yutanim su compañero en Black Generation International.

Unagi Sayaka vuelve a AJPW, haciendo alianza con Yoshitatsu y SAKI para medirse a Hikaru Sato, el alumno predilecto de Suwama, quien estará acompañado de Yuu y Kaori Yoneyama,

El campeón del la Triple Corona, Yuji Nagata, hará equipo con Satoshi Kojima, Mitsuya Nagai y un luchador sorpresa, para responder al asedio de Shuji Ishikawa, Cyrus, Ren Ayabe y el joven de NJPW, Oskar Leube.

Minoru Suzuki y su alumno Hokuto Omori harán los honores a los experimentados Yuma Aoyagi y Takao Omori.

Finalmente, Naruki Doi responderá al desafío que hizo Dan Tamura y expondrá el Campeonato Mundial de Peso Jr. AJPW por segunda vez.

Manabu Soya de Kongo sostendrá una confrontación en mano a mano como preludio a la disputa por el Campeonato de Parejas AJPW.

Dentro de esa misma tónica, Kenoh estará acompañado de Hajime Ohara y Hi69 para combatir a Suwama, quien contará con el respaldo de los gemelos Jun y Rei Saito.

En el turno semifinal, Kento Miyahara, la estrella de AJPW hará alianza con el joven sensación, Yuma Anzai para hacer los honores a Los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito y BUSHI). Miyahara manifestó su emoción por enfrentar al líder ingobernable.

En el turno estelar, disputándose la gran final del «Champion Carnival 2023» se enfrentarán Shotaro Ashino y T-Hawk. Ashino representa la nueva camada de jóvenes aguerridos de AJPW, mientras que T-Hawk, el monarca máximo de GLEAT, pretende demostrar que también los foráneos pueden hacer un papel destacado en esta histórica competencia.

El cartel completo queda así:

AJPW «CHAMPION CARNIVAL 2023», 07.05.2023

Ota City General Gymnasium

1. Ryuki Honda, Ryo Inoue y Oji Shiiba vs. Yuto Nakajima, Ryohei Oiwa y Akio Fujita

2. Junior Special Six Man Tag Match: Atsuki Aoyagi, Rising HAYATO y El Lindaman vs. Kaito Ishida , Kotaro Suzuki y Yutani.

3. Special Six Man Tag Match: Yoshitatsu, Sayaka Unagi y SAKI vs. Hikaru Sato, Kaori Yoneyama y Yuu

4. Yuji Nagata, Satoshi Kojima, Mitsuya Nagai y X vs. Shuji Ishikawa, Cyrus, Ren Ayabe y Oscar Leube

5. Yuma Aoyagi y Takao Omori contra Minoru Suzuki Hokuto Omori

6. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Naruki Doi (c) vs. Dan Tamura

7. AJPW World Tag Team Title Skirmish: Manabu Soya vs. KONO.

8. AJPW World Tag Team Title Skirmish: Kenoh , Hi69 & Hajime Ohara vs. Suwama, Jun Saito & Rei Saito.

9. Kento Miyahara Yuma Anzai vs Tetsuya Naito BUSHI

10. Champion Carnival – Final: T-Hawk vs. Shotaro Ashino