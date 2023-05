Cada 5 de mayo los mexicanos conmemoran la célebre Batalla de Puebla, donde el ejército azteca se impuso a las tropas invasoras francesas en aquel día y mes de 1862 (si bien un año más tarde, el ejército enviado por Napoleón III tomó Ciudad de México y la ocupó hasta 1866).

Y aprovechando tal efeméride, DEFY Wrestling quiso presentar el viernes un show con Juventud Guerrera como gran atracción, denominado The Juice, en referencia al sobrenombre del veterano gladiador, quien hizo dupla con Guillermo Rosas para enfrentar a The Bollywood Boyz y Sinner And Saint (Judas Icarus y Travis Williams). Triple Amenaza que se llevaron los ex 205 Live.

Juventud Guerrera hizo así su debut sobre esta promotora yanqui, suponiendo su octavo combate en lo que llevamos de 2023, tras enfrentarse a notorios talentos como Real1 (en XPW We Are Not Your Kind), Rey Horus (en Titanes del Ring) o Dante Leon (en IWC Indy Revolution).

Aunque el combate de Juventud Guerrera no fue el estelar de la velada. Nick Wayne ocupó ese lugar, defendiendo por primera vez el Campeonato Mundial DEFY, ante Gringo Loco y Arez. A continuación, los resultados completos de DEFY The Juice, que tuvo lugar desde el ALMA Tacoma de Tacoma (Washington, EEUU).

Before our break 7 years ago w/ WWE 205 Live/CWC, this man was putting on classics w/ Rey, Eddie, Jericho, Kidman & countless others in WCW.

A cruiserweight wrestling pioneer.

An honor to lock up with one of the greatest of all time tonight @defyNW

Thank you @JUVENTUDGUERRE2 pic.twitter.com/hGtknUO9P6

— Bollywood Boyz (@BollywoodBoyz) May 6, 2023