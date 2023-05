El que fuese considerado por SUPERLUCHAS mejor evento del 2022 tendrá segunda entrega este 2023. Desde la Scotiabank Arena de Toronto (Canadá), el próximo 25 de junio NJPW y AEW nos ofrecerán de nuevo un show conjunto bajo el título de Forbidden Door.

Si el pasado año el United Center de Chicago (EE.UU.) sirvió de escenario, esta vez el «crossover» cruza la frontera yanqui y recala sobre suelo canadiense, público con mucha solera que seguro configurará un envoltorio memorable.

Por ahora, el cartel de Forbidden Door II carece de combate alguno, aunque se rumora que Kenny Omega y Will Ospreay disputarán allí su esperada revancha de Wrestle Kingdom 17. También que veremos un no menos atractivo duelo entre Bryan Danielson y Zack Sabre Jr. Asimismo, probablemente Mercedes Moné forma parte de la gran cita.

► PROGRESS, la «indie» satélite de AEW

No de tanta envergadura como luce ya All In para la escena britanica, pero este Forbidden Door II supondrá gran acontecimiento para el panorama luchístico canadiense; concretamente, para la ciudad de Toronto.

Y PROGRESS y DEFY Wrestling, como si se tratara de una WrestleMania, quieren sacar partido de ello. Tras confirmar que el 26 de agosto llevarán a cabo dos eventos, The Splendid & The Vile + It’s Clobberin’ Time, en la ciudad de Londres, sede de All In, ahora dichas promotoras harán lo propio en Toronto el mismo 25 de junio, con una velada horas antes de Forbidden Door II, revelando además que dos «indies» locales, SMASH Wrestling y Femmes Fatales, los precederán en el mismo recinto, el Toronto Rec Room (cercano a la Scotiabank Arena).

Allá por 2016 y 2019, PROGRESS viajó al país de la hoja de arce, uniendo fuerzas con SMASH Wrestling para cuatro veladas. Si bien la última fue producida en solitario, donde Gunther (entonces WALTER) defendió el Campeonato Mundial Unificado PROGRESS ante Paul Robinson como estelar.

Ni PROGRESS ni DEFY han dado cuenta del cartel de este evento, que todavía carece de nombre. SUPERLUCHAS les ofrecerá cualquier novedad al respecto.