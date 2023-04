Hiromu Takahashi amaría estar en Forbidden Door 2

AEWxNJPW: Forbidden Door 2 tendrá lugar el 25 de junio y no faltan luchadores que quieran estar en su cartel. Hemos estado hablando de que Athena quiere luchar con KAIRI o Mercedes Moné, del interés también de la Campeona IWGP, de la opinión de Tony Khan al respecto, de que Kenny Omega y Will Ospreay tendrían revancha entonces, de la posibilidad de que Bryan Danielson enfrente a Zack Sabre Jr., o de la lucha imposible que quiere Lio Rush. Y ahora, recogiendo sus palabras tras Collision in Philadelphia, nos hacemos eco del deseo de Hiromu Takahashi de participar también.

> Hiromu Takahashi se ofrece para Forbidden Door 2

“Además, ya que estoy en Estados Unidos, déjame decirte esto. No pude ir [el año pasado]. Pero habrá [un show de Forbidden Door] este año, ¿verdad? Tal vez en junio, Forbidden Door. Me encantaría estar allí“.

自分で望んだことだけど、キツすぎて、、興奮するよね…

絶対に勝ってやる。 4月27日 広島大会

【IWGPジュニアヘビー級選手権】

高橋ヒロムvs 金丸義信 5月3日 福岡大会

【IWGP世界ヘビー級選手権】

SANADA vs 高橋ヒロム #njDONTAKU pic.twitter.com/dBnOaUWqc9 — 高橋ヒロム / Hiromu Takahashi (@TIMEBOMB1105) April 10, 2023

El guerrero japonés habla también del próximo All Star Junior Festival USA, que tendrá lugar el 19 de agosto en la 2300 Arena en Filadelfia, Pensilvania.

“Nunca pensé que el All Star Junior Festival que hicimos en Japón se llevaría a cabo aquí en Filadelfia. Estoy seguro de que Rocky hizo un gran trabajo con esto. Escuché que Rocky dijo que quería hacerlo después de ver el [primer programa]. No pensé que se llevaría a cabo aquí en Filadelfia. Estoy tan emocionado… No podíamos invitar a luchadores extranjeros en Japón. ¿Por qué no podíamos invitarlos? Costos de transporte. Cuesta mucho. Esto es en realidad es un problema difícil. Pero puedes hacerlo aquí en Estados Unidos, no tienes que preocuparte por eso. Estoy dentro. Rocky-san, por supuesto que iré. Aunque estaban en equipos opuestos, se dieron la mano”.

