Rey Mysterio estará acompañando a Zelina Vega en su lucha por el Campeonato Femenil SmackDown contra Rhea Ripley, que a su vez tendrá a su lado a Dominik Mysterio, en Backlash 2023. El último capítulo de esta rivalidad fue esta pasada noche durante el programa de la marca azul cuando LWO se enfrentaron nuevamente al Judgement Day, con ayuda de Bad Bunny. Y de todo esto estuvo hablando el enmascarado en SmackDown Exclusive.

EXCLUSIVE: @reymysterio can't believe how wild #SmackDown was in Puerto Rico tonight, but says that tomorrow night will be even wilder when Bad Bunny and @ZelinaVegaWWE win their respective matches. #SmackDown pic.twitter.com/DPJRNlz9iN — WWE (@WWE) May 6, 2023

> Rey Mysterio, de vuelta en Puerto Rico

“Dios mío, increíble. Cada vez que he estado en Puerto Rico, me siento como en casa. 2001 fue la primera vez que visité esta hermosa isla, y la multitud fue simplemente increíble. Regresé tal vez tres veces después de eso, y ahora han pasado casi dos años y medio desde que regresé, pero es como si nunca me hubiera ido. La conexión que tenemos aquí es sólida. El hecho de que, no solo es sólida, sino que lo que representamos en la LWO, todos los latinos trabajadores de todo el mundo, lo ven. Lo sienten y están con nosotros al 1000%».

> Trabajando con Bad Bunny

“Nos sentimos privilegiados y honrados de que Bad Bunny reciba la camiseta, se la ponga con gracia y represente lo que representamos, los latinos. Es increíble. No creo que Bad Bunny necesite superpoderes para mañana porque derribará a Damian Priest. Lo sé, lo he visto entrenar. Trabaja duro y es dedicado. Ha sido fanático desde que era un niño. Pero si esa camiseta LWO le trae algún tipo de superpoder, sería increíble, hombre. La representación está al máximo ahorita para todos los latinos”.

EXCLUSIVE: After dispatching of #TheJudgmentDay, Bad Bunny receives an LWO shirt for his troubles.#SmackDown pic.twitter.com/DI6umTMU5Y — WWE (@WWE) May 6, 2023

> Acompañando a Zelina Vega

“He visto trabajar a Zelina antes. He visto cómo muele. He visto la dedicación y el tiempo que le dedica a este deporte. No tengo ninguna duda de que ella tiene el material para convertirse en Campeona Femenil de SmackDown. Veo que eso sucederá mañana. No soy un visionario como Seth [Rollins], pero veo el potencial dentro de Zelina para vencer a Rhea Ripley».