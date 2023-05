Trinity: «Amo WWE, estoy agradecida»

«Blessing in disguise», que podría traducirse literalmente como «bendición disfrazada», aparte de ser una fantástica canción del grupo DeVotchKa, es una expresión habitual anglosajona empleada por Trinity Fatu.

La otrora Naomi no había dejado declaraciones demasiado amistosas sobre WWE al ser entrevistada por NBC Chicago, TMZ Sports, ni ante los micrófonos de Busted Open Radio. Una empresa en la que nunca reaparició tras aquel sonado desplante previo al episodio de Raw del 16 de mayo del pasado año, con Mercedes Moné (entonces Sasha Banks) como cómplice.

Ambas se quedaron sin el Campeonato de Parejas Femenil y además, fueron tachadas de poco profesionales por la empresa en plena emisión del programa. Triste despedida para dos gladiadoras con trayectorias tan extensas allí.

Pero ahora, durante su más reciente entrevista, con Alfred Konuwa de Forbes, Trinity muestra cordialidad hacia sus antiguos empleadores, llegando a expresar que siente amor por el Imperio McMahon, aunque su salida se diera en condiciones no demasiado amistosas.

«No quiero parecer furiosa, amargada o enfadada. No me siento para nada así, ¿sabes? A ver, fue una mala situación. Una situación muy muy loca, con muchos matices. Pero amo WWE, estoy agradecida por todos los años increíbles que he estado allí, por lo que me han dado, por lo que han dado a mi familia, por la carrera que he tenido. No sería capaz de hacer lo que hago ahora mismo sin esa base y sin lo que pudo hacer con ellos y el tiempo que estuve allí.

«Pero a veces hay algún traspiés en el negocio, y hay problemas y asuntos y todo llega a un límite, y por desgracia se habló de ello públicamente. Ojalá hubiese sido algo que se tratara de manera privada. Pero sin duda pienso que esa situación ha propiciado cosas buenas y las propiciará. Me siento bien con el lugar en el que estoy ahora mismo».