Naomi analiza su última etapa en WWE

Durante el fin de semana de WrestleMania 39, Naomi confirmó su salida de la WWE, qluego de que no apareciera públicamente allí desde mayo del año pasado, cuando junto con Sasha Banks decidieron abandonar la empresa a raíz de una serie de diferencias que tenían con el alto mando en torno a la forma como eran programadas. Desde entonces, ha hecho apariciones públicas en la escena independiente en ROH, GCW y NJPW, a pesar de que WWE aún la tenía como parte de su elenco activo en su sitio web oficial.

► Naomi ya no era feliz en WWE

Recientemente, la ex Campeona SmackDown apareció en Impact Wrestling, bajo el nombre de Trinity, para iniciar una nueva etapa en su carrera, y la semana que viene va a tener su primer combate allí. Además, en una entrevista previa, la luchadora catalogó su salida de la WWE como «una bendición disfrazada».

Durante una entrevista reciente en Busted Open Radio, Trinity fue muy sincera sobre su vida antes de su salida de la WWE. Mencionó que estaba en el punto más bajo de su historia y odiaba cómo WWE la estaba manejando creativamente, por lo que se necesitaba un cambio.

“Elegí y quería estar en Impact. Las puertas están abiertas para mí en todas partes, literalmente en todas partes, pero realmente siento que Impact es la mejor opción para mí en este momento de mi vida ahora mismo con lo que quiero hacer y poder trabajar con el talento que siento. ahí es donde seré más feliz y más utilizado y realmente podré crecer de la manera que siento que necesito en este momento en este viaje de lucha libre. Si todo esto nunca hubiera sucedido, de ninguna manera hubiera dado ese salto, pero la situación me obligó a resolverlo”.

“Eso es lo que quise decir cuando dije que todo era una bendición disfrazada porque realmente estaba pasando por mucho. Me sentía muy estancada y no era feliz. En última instancia, me fui ese día por la forma en que me hablaron y me trataron. Todo tipo de simplemente me rompió ese día. No tenía nada que ver con nada más, nadie más. Eso fue todo. tuve que Pasar por todas las reacciones violentas y la negatividad y las mentiras y los rumores y luego sentirme perdido, me rompió”.

“Probablemente fue lo más bajo que he sentido en mi vida. Pero pasar por eso me hizo reiniciar y enfrentarlo de frente y descubrir cómo aprender de esta experiencia y crecer a partir de ella y simplemente encontrarme nuevamente en todo eso. Estoy extremadamente feliz ahora y muy agradecida por esta oportunidad de mostrar que aún no me han visto en mi mejor momento”.