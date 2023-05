Una nueva regla habría entrado en juego en WWE

La lucha libre profesional puede tener sus momentos duros, ya que a veces las Superestrellas sufren lesiones que pueden ser de cosas simples a dolencias muy severas, a tal punto que WWE, por ejemplo, posee un largo listado de ausencias por no contar con el alta médica para competir. Uno de los casos más recientes (y llamativos) fue el de Indi Hartwell, quien tuvo que renunciar a su Campeonato Femenil NXT sin siquiera tener la oportunidad de defenderlo una vez más, gracias a una lesión en su tobillo y su inminente ascenso a Raw.

► Se habría prohibido a las Superestrellas publicar fotos de sus lesiones o sangrado

Recientemente, Gigi Dolin y Jacy Jayne se volvieron a batir en NXT, en una rivalidad que de por sí era bastante intensa. Durante el combate, Gigi provocó accidentalmente un corte en la cabeza de su rival, provocándole un sangrado, lo cual -presumiblemente- pudo acelerar el final del mismo para que la luchadora afectada pueda ser atendida. Si bien Jacy Jayne fue la vencedora, terminó sufriendo la peor parte.

A pesar de que la lesión y sangrado de Jacy Jayne trascendió por la evidencia que se pudo ver en televisión, en redes sociales la situación no fue tan «viral», ya que aparentemente una nueva regla de WWE habría entrado en juego respecto a la no publicación de fotografías con el rostro ensangrentado por parte de las Superestrellas. Esto fue lo que comentó Bryan Alvarez en el reciente Wrestling Observer Live.

«Aparentemente, hay una nueva regla que establece que los talentos de la WWE no pueden tomar fotografías de sus lesiones y no quieren sangre en absoluto. Supongo que no quieren que hagan mercancía, o lo que sea.»

Sin duda, esta podía haber sido una referencia a lo que sucede en AEW, en donde hubo una polémica entre Britt Baker y Saraya debido a que una camiseta con el rostro magullado de Baker se volvió viral, y que es algo que WWE querría evitar, más que nada porque su audiencia sigue siendo TV-PG.