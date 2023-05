«Problemas de AAA y AEW fueron superados»: Dorian Roldán

All Elite Wrestling (AEW) ha mantenido una relación laboral con AAA desde su lanzamiento, la cual en términos generales ha ido por buen camino; aunque hubo momentos de tensión.

No se ha hablado mucho al respecto, pero se sabe que hubo varios desacuerdos entre las empresas; incluso Konnan criticó el trabajo de Tony Khan.

Sin embargo, Dorian Roldán, director de AAA, discutió sobre la asociación en el podcast The Business of the Business, donde aseguró que la situación está superada.

Estas tensiones estuvieron en su punto cumbre cuando Dragon Lee obtuvo una victoria sobre FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) de AEW y luego anunció que se unirá a la WWE.

«Como todos saben, en diciembre, cuando Dragon Lee se presentó en WWE y todo eso, hubo una especie de: AEW no estaba tan cómodo e incluso Konnan ha estado hablando sobre cómo fue la conversación con Tony Khan al respecto».

► La alianza de AAA y AEW continúa

Sin embargo, siente que las cosas ya están superadas, al grado que recientemente se presentó un combate entre Kenny Omega y el megacampeón El Hijo del Vikingo en Dynamite, con una revancha programada para Triplemanía el 15 de julio.

«Pero ahora mismo creo que hemos resuelto todos los problemas. Somos súper, superrespetuosos, por lo que entendemos muy bien cómo fue la posición con AEW con todas las cosas que suceden con el mercado mexicano y con el talento mexicano. Pero para nosotros, ellos son nuestros socios, vamos a proteger sus intereses. Estamos supercontentos de trabajar con ellos».

Cabe recordar que actualmente AEW y AAA comparten algunos luchadores, como Pentagón Jr. Fénix, Komander, Rush y Dralistico; además que elementos de AEW se han presentado en la empresa mexicana y más podrían llegar en un futuro no muy lejano.