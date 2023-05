Joaquín Wilde recuerda cuando casi muere en México

Joaquín Wilde actualmente es parte de WWE, donde ha dado buenos combates y ha integrado el Legado del Fantasma y LWO; sin embargo, por mucho tiempo estuvo en territorio independiente y durante ese tiempo estuvo a punto de morir.

Su carrera comenzó en 2004 y durante ese tiempo ha pisado infinidad de empresas. En México estuvo en lugares como AAA, DTU, Chilanga Mask y The Crash.

Fue precisamente en la única presentación que tuvo con la empresa tijuanense en la Ciudad de México que sufrió un terrible accidente que pudo costarle la vida.

Esa noche de 2017, bajo el nombre DJZ participó en un combate de tres contra tres, algo de rutina, sin embargo, tras realizar un movimiento se lesionó internamente.

Wilde se empezó a sentir mal, incluso ya en el hotel estuvo muy grave y terminó en un hospital, donde le detectaron una perforación en el intestino.

El luchador fue operado de emergencia y pese a todo pudo recuperarse.

«Es increíble. A veces pienso, porque no fue solo que sucedió esta lesión y debería haber terminado mi carrera, debería haber sido en mi vida. Recuerdo haber hablado con un gastroenterólogo dos meses después de que ocurriera la lesión. Cuando miró mis radiografías y le conté mi historia y todo eso, me miró y dijo: ‘Siento que estoy hablando con un fantasma en este momento. Deberías estar muerto.’Solo pensé para mis adentros, como, ‘¿Por qué me dieron esta segunda oportunidad? ¿Por qué me salvé? ¿Por qué todavía puedo luchar? ¿Por qué sigo vivo?’, y siempre pensé que era porque me quedaba algo por lograr en este negocio, y sí, supongo que la WWE era esa cosa, y aquí estamos. Estoy tan contenta de que todo haya salido bien”, comentó en entrevista para Out Of Character.