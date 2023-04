WWE aún no “reconoce” la salida de Naomi

Durante el fin de semana de WrestleMania 39, Naomi confirmó eventualmente lo que muchos rumoraban, que era su salida de la WWE, luego de que no apareciera públicamente allí desde mayo del año pasado, cuando junto con Sasha Banks decidieron abandonar la empresa a raíz de una serie de diferencias que tenían con el alto mando en torno a la forma como eran programadas. Desde entonces, ha hecho apariciones públicas en la escena independiente en ROH, GCW y NJPW, aunque no ha luchado.

► Naomi sigue listada como Superestrella activa en sitio oficial de WWE

Según el medio especializado PWInsider, en un informe que recogimos hace unas horas, es altamente probable que Naomi haga su debut en Impact Wrestling, y que esta no sea una aparición única, ya que estaría firmando un acuerdo a largo plazo. Inclusive, tiene previsto que forme parte de los segmentos y combates de las grabaciones de IMPACT Chicago, que comenzarán a transmitirse el 4 de mayo.

Sin embargo, y a pesar de que la propia luchadora ha quitado toda referencia a la WWE en sus redes sociales desde hace mucho tiempo, pudimos percatarnos que el sitio oficial de la compañía aún la mantiene como Superstrella activa, asignada a la marca SmackDown.

Este fenómeno no es nada nuevo, puesto que lo mismo sucedió con Roderick Strong hace unas horas cuando este había hecho su debut en All Elite Wrestling. En ese entonces, el ex Campeón Norteamericano NXT seguía listado como Superstrella activa, aunque en este momento ya no aparece como tal.

Otro tema que se ha podido evidenciar aquí, aparte de que WWE no tiende a actualizar tan rápidamente el listado de Superstrellas de su sitio oficial, es el hecho de que no ha hecho mención alguna a la salida o finalización del contrato de Naomi, lo cual termina siendo una situación similar a lo ocurrido con Roderick Strong.