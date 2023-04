Caso similar al de Roderick Strong, por el silencio de WWE al respecto, Trinity Fatu dejó esta empresa en algún punto del último año, siguiendo los pasos de Mercedes Moné. La propia ex Campeona SmackDown tuvo que confirmarlo un mes atrás vía redes sociales al ser preguntada.

Y entre desmentidos rumores de que Bushiroad no estuvo dispuesta a contratarla, Trinity encuentra ahora en IMPACT! Wrestling su nueva casa. Días atrás ya saltó la noticia, y anoche, la otrora TNA desveló esa gran sorpresa anunciada; que finalmente no tiene a CM Punk de protagonista.

BREAKING: @TheTrinity_Fatu will make her IMPACT debut with a live mic THURSDAY at 8/7c on @AXSTV ! #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/yv3kAKLcPH

CHICAGO! Be the first to see @TheTrinity_Fatu's IMPACT in-ring debut against @KiLynnKing TOMORROW at #SpringSlugfest in Cicero Stadium.



