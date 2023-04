Omega vs. Moxley IV, el próximo 10 de mayo

El pleito que se guardan The Elite y el Blackpool Combat Club está a flor de piel. Todo indica que, más pronto o más tarde, estos grupos colisionarán en su totalidad bajo estipulación «Blood & Guts». Pero antes, AEW confirmó anoche durante Rampage que Kenny Omega y Jon Moxley saldarán sus particulares cuentas pendientes, luego de que este miércoles el otrora Dean Ambrose abriese la cabeza de Konosuke Takeshita con un destornillador.

No será en Double or Nothing (28 de mayo), ni en el episodio de Dynamite del 17 de junio, donde se espera regrese CM Punk. Será en el Dynamite del 10 de mayo, a celebrarse desde la Little Caesar’s Arena de Detroit (Michigan). Y dando lo prometido, pues Omega y Moxley tendrán como escenario de batalla el interior de una jaula de acero.

Finalmente, Tony Khan decidió oficializar la contienda, entre dudas, vendidas por AEW, de que el mandamás se mostrase reticente. Una alusión al «unsanctioned lights out» que Omega y Moxley disputaron en Full Gear 2019, y que a la postre sería el primer choque de su rivalidad. Difícil luce superar el nivel de violencia de aquella batalla, que incluso su posterior «deathmatch» explosivo en Revolution 2021 no pudo igualar.

► Una gran previa para Double or Nothing

Dos semanas antes de la realización de Double or Nothing, AEW ofrecerá una entrega televisiva muy sustanciosa, con The Elite y el Blackpool Combat Club como protagonistas. Ya mencionado anteriormente, esto serviría de aperitivo de una batalla de facciones en modalidad «Blood & Guts», que veremos si se llevará a cabo en un episodio especial homónimo de Dynamite o en el mismo Double or Nothing.