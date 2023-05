AEW Rampage sufriría importante cambio

Antes del estreno de AEW Collision, previsto para el sábado 17 de junio, parece que la compañía Élite ya ha modificado su producción semanal. Se dice que como petición de Warner Bros. Discovery, todo el contenido de AEW será de aquí en adelante, hasta nuevo aviso, exclusividad del «mass media». Por tanto, Dark y Dark: Elevation han quedado cancelados.

Dynamite, por su parte, acusaría el «efecto CM Punk«. Véase, este no aparecería regularmente por allí, así como los talentos afines al «Best in the World», en pos de evitar potenciales encontronazos tras bambalinas. Estrategia, sin duda, que sigue sonando absurda de tan pueril, obviando que esa «separación de marcas» será inviable cuando tengan lugar eventos de pago por visión.

Y, ¿qué pasará con Rampage? Según informó Dave Meltzer la semana pasada en el Wrestling Observer Newsletter, el programa de los viernes no cambiará de día y seguirá durando 60 minutos, aunque tenga lugar 24 horas antes de Collision.

Esta semana, Dave Meltzer actualiza sus informaciones en el Wrestling Observer Newsletter, y concretamente, el periodista comparte un revelador apunte sobre el formato de Rampage. Este show serviría de aquí en adelante como campo de pruebas, reproduciendo el concepto de Dark y Dark: Elevation.

Rampage lleva tiempo cosechando unas cifras de audiencia mediocres, y seguramente la idea que nos ocupa no mejore tales datos. En vez de potenciar el show con nombres de mayor popularidad, ofrecerá a talentos de menor popularidad para el gran público. Si WBD encamina ese «star power» hacia Dynamite y Collision y puede permitirse una hora extra como «territorio de desarrollo», bienvenida sea para la escena independiente.

