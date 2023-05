AEW Dark también habría sido cancelado

La semana pasada, este autor que aquí escribe no dio cuenta de los resultados de AEW Dark: Elevation. La casa Élite presentó un especial compilatorio cual despedida, titulado «Best of Elevation», que efectivamente, a posteriori supimos fue el episodio final de este programa youtubero.

Dark, por su parte, sí contó con nuevo capítulo, como un servidor cubrió, con The Dark Order y The Varsity Athletes en el estelar.

Y parece que estamos ante el fin de una era. Este martes, AEW no subió una nueva entrega de Dark a su canal de YouTube, y según Andrew Zarian, Warner Bros. Discovery estaría detrás.

AEW Dark and Dark Elevation have ended for the time being. This in part has to do with AEW signing a new deal for AEW Collision to air on Saturdays. Part of the new deal is that AEW Wrestling content will exclusively air on WBD. As of today, this doesn't include ROH. pic.twitter.com/9O5JyheIL8

A continuación, Fightful suscribió la información de Zarian, añadiendo que el espacio para los talentos independientes ahora será el programa semanal de ROH. Fightful no descubre aquí la pólvora, pues en las más recientes entregas de ROH on Honor Club, ya vimos cómo se dio cabida a agentes libres y se amplió el número de combates programados.

Y aunque AEW no ha hecho un especial con lo mejor de Dark, varios talentos que vieron cómo sus nombres aparecían en grandes medios especializados gracias a la mediaticidad del show han querido dejar su particular tributo.

Caso de Gabby Ortiz, recordando aquel enfrentamiento con Thunder Rosa donde una imagen de la mexicana agarrando sus posaderas se convirtió en meme. Cabe señalar, no obstante, que se dio en un episodio de Dark: Elevation (13-12-2021), no de Dark.

O Kevin Knight, recuperando la rivalidad que mantuvo el LA Dojo de NJPW con The Factory en mayo del pasado año.

También Ivelisse.

I was going thru the biggest personal hell in my life, yet I buckled up & always gave 110% Regardless if that meant anything to any1, it meant alot to me, & Im grateful to 've been able to represent my people & help bring out the best in many, & create great moments 🙏 #AEWDark pic.twitter.com/UPubhzSn5r