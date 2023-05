Matt Cardona enfrentará a Will Ospreay en 1PW

Seguramente como estrategia promocional para vender el combate, Matt Cardona quiso hacer público un presunto conflicto con One Pro Wrestling (1PW) días atrás. Según Cardona, dicha promotora lo anunció para un mano a mano contra Will Ospreay sin contentar previamente sus demandas económicas.

Update…I got my money from @1ProWrestling. It’s a shame I had to make a public tweet to get it, but it is what it is.



I can’t wait to make my return to the UK!



I’m really looking forward to Cardona vs. @WillOspreay! It’s going to be an instant classic!



«Actualización… Recibí mi dinero de 1PW. Es una vergüenza que tuviera que publicar un tuit para recibirlo, pero esto es lo que hay. «¡Estoy impaciente por regresar a Reino Unido! «¡Tengo muchas ganas por este Cardona vs. Will Ospreay! ¡Va a ser un clásico instantáneo! «¡Y Steph De Lander estará allí también!»

Ospreay se coronó nuevo Campeón Mundial de Peso Completo 1PW el pasado 22 de abril en All O Nothing, tras salir victorioso de un Fatal 4-Way contra Lance Archer, Cara Noir y Mark Haskins. Esta casa británica, sabedora de la popularidad de Cardona, concede a este una oportunidad titular sin bagaje previo, pues el ex-WWE debutará allí.

► 1PW, ahora también con el «Indy God»

Devil’s Due, a celebrarse desde The Engine Shed de Lincoln (Lincolnshire, Inglaterra) el 10 de junio, albergará no sólo la primera defensa de Ospreay como máximo monarca de 1PW. También las de Robbie X y Boisterous Behaviour (Man Like DeReiss y Leon Slater) como Campeón de Peso Abierto 1PW y Campeones de Parejas 1PW, respectivamente. He aquí su cartel hasta ahora confirmado.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO 1PW: Will Ospreay (c) vs. Matt Cardona (con Steph De Lander)

CAMPEONATO DE PESO ABIERTO 1PW: Robbie X (c) vs. Trey Miguel

CAMPEONATO DE PAREJAS 1PW: Boisterous Behaviour (c) vs. Sub Culture (Mark Andrews y Flash Morgan Webster)