Mercedes Moné ya pregunta por Forbidden Door 2

«Si compito… ¿Contra quién queréis que se enfrente vuestra Diosa Caída y Campeona ROH en Forbidden Door 2? Sé a quién escogería [KAIRI] o [Mercedes Moné]». Athena publicaba estas palabras recientemente hablando tanto de una segunda edición de AEWxNJPW: Forbidden Door todavía no confirmada como de a quién le gustaría enfrentarse en la misma. Cualquiera de las dos opciones suena de maravilla, aunque mejor no emocionarse en demasía ya que el evento no es oficial.

> Mercedes Moné señala Forbidden Door 2

Por otro lado, es muy difícil no ilusionarse tan solo teniendo en cuenta el gran éxito que fue la primera edición, imaginando que con toda seguridad habrá una nueva, y quién sabe si será un show anual que pueda añadir en el futuro más compañías. Y es también casi imposible no hacerlo si pensamos en que Mercedes Moné, la Campeona IWGP, pueda luchar allí. Y es que no solo contamos con lo dicho por la Campeona Mundial ROH sino que la misma ‘The CEO’ ya está preguntando por esta velada:

“¿Cuándo es? ¿Es en junio? Está bien, ¿qué día? [La fan no está segura de la fecha]. No sé cuándo presentarme entonces. ¿Alguien sabe la fecha? Junio está muy lejos. Podría ser julio, podría estar abierta. Tengo que recibir esa llamada telefónica. Tengo que recibir esa llamada telefónica”.

La monarca pronunciaba estas palabras recientemente en Planet Comicon, donde también estuvo hablando de sus planes para 2023. Así que, Tony Khan, ¿a qué estamos esperando? Hay que ponerse en contacto con Mercedes Moné cuanto antes mejor para reservar la fecha y que no haya problemas de agenda.