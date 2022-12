FMW-E: «2022 Final Round»

FMW-E, dirigida por Atsushi Onita, celebró su último evento del año «2022 Final Round – Your Heart Burning» en el Mercado de Frutas y Verduras de Tsurumi en Kanagawa.

► «2022 Final Round»

Este año, la empresa tuvo muy poca actividad, sin embargo, Onita decidió cerrar el año con un evento interesante, desde su habitual sede.

En choque de parejas cómico, Miss Mongol y Pandita se impusieron a Nene ∞ D.a.i y Maku Donaruto.

Siguió un encuentro de ataúd explosivo, Mr. Pogo y Onryo derrotaron a Naoshi Sano y Chainsaw Tony. La definición del duelo corrió a cargo de Pogo cuando impactó de forma brutal a Tony sobre el ataúd, que explotó y ardió en llamas.

En el turno principal, Onita se asoció con Raijin Yaguchi y Koji Nakagawa, para obtener una explosiva victoria sobre Osamu Nishimura, Yutaka Yoshie y Katsushi Takemura. Durante la celebración, Onita declaró que el 4 de febrero de 2023 que llevará a cabo una lucha explosiva en AJPW; además, exigió la participación de Tatsuji Fujinami dicho evento.

Los resultados completos son:

FMWE «2022 FINAL ROUND ~ KEEP YOUR HEART BURNING ~», 11.12.2022

Tsurumi Fruit and Vegetable Market

1. Barbed Wire Electric Current Blast Spider Net «Kaze» 3 Way Match: Buatsushi Futonita venció a FMWE Shocker y THE Yotchan (7:02) con un Small Package sobre Yotchan.

2. Shota Nakagawa derrotó a Boogeyman (5:51) con la Swanton Bomb.

3. Miss Mongol y Pandita vencieron a Nene ∞ D.a.i y Maku Donaruto (9:51) cuando Mongol colocó espaldas planas a Donaruto.

4. Double Main EVent I ~ Hell’s Coffin Explosion Death Match: Mr. Pogo y Onryo derrotaron a Naoshi Sano y Chainsaw Tony (14:17) via Coffin Explosion de Pogo sobre Tony.

5. Double Main EVent II ~ Current Blast Spider Net + Barbed Wire Barricade Min Explosion + Current Blast Explosion Bat + Barbed Wire Inside Board Explosion Match:[/B] Atsushi Onita, Raijin Yaguchi y Koji Nakagawa vencieron a Osamu Nishimura, Yutaka Yoshie y Katsushi Takemura (16:44) cuando Onita colocó espaldas planas a Takemura tras un golpe con el Barbed Wire Blast Bat