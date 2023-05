Jungle Boy está a punto de luchar por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW. El 28 de mayo estará en el combate estelar de Double or Nothing enfrentando a MJF, el actual monarca, Sammy Guevara y Darby Allin en una lucha fatal a cuatro esquinas que cuenta además con el añadido de que todos ellos son vistos como los pilares del futuro de la compañía. El chico de la jungla probablemente no es uno de los favoritos para hacerse con la victoria pero veremos qué sucede entonces y este esperadísimo choque.

> Los rivales que quiere Jungle Boy

Antes, nos detenemos en una reciente sesión de preguntas y respuestas que el joven guerrero hizo recientemente en For the Love of Wrestling. En ella, Jack Perry, su nombre real, que también lo utiliza actualmente en el encordado, dejando Jungle Boy comoun apodo -también hay quienes lo llaman Jungle Jack- estuvo hablando de quien es el oponente de sus sueños:

“Creo que en algún momento, y no estoy listo en este momento, no estoy en forma para eso, pero creo que Will Ospreay es para mí”.

Pero no cree que suceda en la segunda edición de Forbidden Door, así que apuntó a otro:

“Creo que para Forbidden Door probablemente no sea Will Ospreay. Creo que mi segundo sería Hiromu Takahashi, creo”.

Y luego le preguntaron sobre una posible rivalidad con CM Punk:

“Tendríamos que ver. No sé“.

Cualquiera de estas luchas e historias serían interesantes. ¿Y por qué no van a suceder? Además, si Jungle Boy se convierte en el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo AEW seguramente los tres quieran enfrentarlo para arrebatarle el título. Mientras, a ver qué pasa esta próxima noche en Dynamite.

¿Contra quién te gustaría ver a Jungle Boy?