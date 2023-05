La razón por la que WWE no firmó a The Briscoes

Cuando allá por 2013 y 2019 los nombres de Mark y Jay Briscoe se relacionaron con WWE, estos ya habían estado en la picota por aquellas controversias que tanto pesaron a la hora de que AEW evitara contratarlos. Ya saben, tuvo que fallecer Jay para el levantamiento de ese veto, pues hoy Mark aparece regularmente en televisión.

Y antes de la repentina partida de Jay, este y Mark quisieron comentar una potencial marcha a WWE, ante los micrófonos de Busted Open Radio.

The Briscoes quedarán pues en la historia del negocio como una de las mejores duplas de las últimas dos décadas que nunca necesitaron pasar por WWE para alcanzar la inmortalidad. Aunque en la más reciente entrega de ‘Talk Is Jericho’, Mark Briscoe quiso recordar por qué el Imperio McMahon rechazó contratarlos hace una década, con mención a John Laurinaitis incluida.

«Todo el mundo decía: ‘Les gustáis, de verdad creo que os van a contratar’. Creo que fue una o dos semanas después de volver a casa, estábamos esperando una respuesta porque dijeron que nos lo harían saber. John Laurinaitis me dijo: ‘Sí, nos gusta de verdad lo que hacéis, pero creo que por ahora vamos a dejarlo pasar. Hacednos saber si queréis intentarlo otra vez’. Eso me enfadó un poco, pero luego él habló con Jay, pues lo llamó justo antes de llamarme a mí o justo después de llamarme a mí, y Jay me dijo: Tío, ¿sabes lo que me ha dicho? Que estéticamente no somos lo suficientemente agradables».