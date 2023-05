Bron Breakker es elogiado por su trabajo como rudo

Bron Breakker ha sido fundamental desde el nacimiento de NXT 2.0 y llevó la marca bajo sus hombros durante el último año, siendo el Campeón NXT. Sin embargo, eventualmente perdería el título a manos de Carmelo Hayes en NXT Stand and Deliver en abril pasado, y en el programa siguiente, atacó a quien fuera su rival, logrando el cambio a rudo en el proceso, mientras que “Melo” se convirtió en el favorito del público.

► Bron Breakker se convirtió en rudo después de NXT Stand and Deliver

En el poco tiempo que ha interpretado a ese personaje, Bron Breakker ha impresionado tanto a los fanáticos como a los expertos, incluidos los presentadores de Busted Open Radio. Tommy Dreamer y Mickie James no perdieron tiempo en elogiar al ex Campéon NXT, argumentando que ha generado más impacto que en su época de campeón, donde no terminaba de hacer “click” con los fanáticos.

– TD: “Disfruté el programa, y luego disfruté de Bron Breakker“

– MJ: “Es emocionante porque creo que mucha gente estaba preocupada, pero creo que él realmente se ha recuperado. Me gusta el rudo Bron, creo que muestra un lado diferente de él y le da más de una ventaja. ¿Por qué no cambiarlo? Creo que es más impactante que cuando era un técnico y como campeón “.

Desde que se convirtiera en rudo, Bron Breakker ha obtenido victorias sobre Andre Chase y Trick Williams, y lastimó a Carmelo Hayes durante las últimas semanas. Precisamente, ambos se enfrentarán en una revancha por el Campeonato NXT el domingo 28 de mayo en NXT Battleground, donde el ex Campeón buscará lograr el título por tercera ocasión.