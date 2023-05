Mark Briscoe debutó en AEW después del fallecimiento de Jay Briscoe, durante el episodio de Dynamite del 25 de enero. Camino a cuatro meses después, el veterano luchador continúa trabajando en la empresa, así como también en ROH, siendo una pieza regular de la televisión en ambos sentidos. Recientemente, mientras hablaba en Talk is Jericho, estuvo reflexionando sobre su primera vez en tierras All Elite, cuando venció a Jay Lethal en un mano a mano para cerrar un programa en homenaje a su hermano.

> Mark Briscoe reflexiona sobre su debut en AEW

“Fue genial. Jay falleció el 17 de enero. El 18 de enero fue mi cumpleaños. Una semana después, el 25 de enero, fue el cumpleaños de Jay. Para mí, esa es una de esas cosas en las que Jay tenía tanta culpa de que nunca llegamos a la televisión. Él pensó que era su culpa. Es tan extraño que, la primera noche, fuera su cumpleaños. Fue como su regalo para mí. Su regalo para nosotros. Quería que supiéramos cuán fuerte era en su fe y su perspectiva sus pensamientos sobre Dios y la eternidad. Sé que no tenía miedo de morir.

“No quería dejar a ninguno de nosotros, especialmente a sus hijos y familia, nunca querría dejarlos sin él, pero sé que él no le temía a la muerte. Yo, incluso más que mi mamá o muchas otras personas que estaban tan cerca de él, él y yo pasábamos más tiempo en la carretera y teníamos esa conexión con la que compartíamos la misma mentalidad, la misma manera de pensar. Aquí estamos, en su cumpleaños, una semana después de su fallecimiento, [hablando como Jay] ‘Aquí tienes. Ve a por ello, cariño. Hacemos lo que hacemos’.

“Le dije a todo el mundo: ‘Si fuera y me acurrucara en una esquina y llorara y estuviera triste y no pudiera funcionar, Jaymin haría todo lo que pudiera en su otra vida para darme una paliza en el ring’. [Hablando como Jay] ‘¿Qué diablos estás haciendo? Vamos, amigo’. Que eso sucediera en el momento en que sucedió es como: ‘Bueno, este es el siguiente paso. Seguiré adelante. Seguiré adelante por mí y por él. Vamos a jugar con eso’. Hasta que haya una señal obvia de que esto no es lo que se supone que debo hacer, sigamos rockeando y rodando“.