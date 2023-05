Mark Henry comparte sus pensamientos sobre Jamie Hayter, la Campeona Mundial AEW, y la prometedora Willow Nightingale en una reciente aparición en el podcast Sports Guys Talk Wrestling, señalando además que no le gusta lo que The Outcasts (Saraya, Toni Storm y Ruby Soho) con el resto del elenco femenil de la compañía.

> Mark Henry alaba a Jamie Hayter

“Siento que Jamie Hayter es la flor y nata de la cosecha, y no puedo esperar a verla brillar por completo y a las otras mujeres de pie con ella para permitir que la división de mujeres de AEW tenga a alguien para luchar contra una tiranía, que es lo que siento que las otras mujeres están haciendo después de que han formado un grupo de personas que solo quieren dominar la división de mujeres y hacerlas subordinadas. No soy fan de eso. Así que supongo que estoy del lado de Jamie Hayter y el resto de la mujeres en AEW, pero, no obstante, harán que se lo ganen”.

El miembro del Salón de la Fama de la WWE también tiene buenas palabras para la promesa Willow Nightingale:

“Sí, empiezas a sonreír de inmediato. Es como ver a los cachorros jugar. Ella es tan amante de la diversión, y simplemente un buen ser humano y quiere ser genial. Está haciendo todo lo que está a su alcance para ser grandiosa. Ella se acercará y solo te hará preguntas. Es como: ‘Estaba pensando en hacer esto. No sé. Históricamente, ¿sabes si esto funcionará?’. Ella es esa niña”.

¿Qué opinas de Jamie Hayter? ¿Y de Willow Nightingale?