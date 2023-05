Mark Henry no tiene nada más que buenas palabras sobre Bad Bunny después de su victoria en Backlash ante Damian Priest en la que fue su tercera lucha en la WWE y la primera individual después de un combate de parejas con su reciente oponente como compañero y de haber participado en el Royal Rumble 2022. El rapero boricua ha enamorado a todos los fanáticos y el miembro del Salón de la Fama de la compañía se ha dejado encandilar también, como muestra en su reciente aparición en Busted Open Radio.

> Mark Henry alaba a Bad Bunny

“Bad Bunny es el más grande, el absoluto, sin comparación en absoluto, el más grande luchador celebridad de todos los tiempos. No hay nadie cerca. Lawrence Taylor está ahí, Pat McAfee hizo un gran trabajo. Pero Bad Bunny está en otro nivel.

“El tipo hizo que la multitud se pusiera emocionalmente frenética… Dijiste que podría haber sido el evento principal. ¿Quieres decirme que una celebridad podría ser el evento principal sobre Brock Lesnar y Cody Rhodes? Sí.

“¿Cómo puedes argumentar que él no es el más grande? Esa fue una lucha increíble… Dije que ese combate con él y Priest iba a ser bueno, porque tenía que ser así. No tenía idea de que Bunny tenía esto en él. Voy a bajarme de la caja, pero no hay nadie cerca. Mejor que Andy Kaufman“.

De momento, se desconoce cuando Bad Bunny va a volver a la WWE. Pero con toda seguridad lo hará.

¿Qué opinas de Bad Bunny?