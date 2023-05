Bully Ray: «Zelina Vega debió vencer a Rhea Ripley»

Zelina Vega perdió ante Rhea Ripley en una lucha por el Campeonato Femenil SmackDown en Backlash. Probablemente, nadie se esperaba un resultado distinto. No obstante, Bully Ray cree que debió haberse dado, según explica en un reciente episodio de Busted Open Radio. El miembro del Salón de la Fama de la WWE argumenta que era el momento ideal para que la compañía dejara a un lado la razón en favor de las emociones e hiciera que La Muñeca se coronase delante de su familia. Señala que no tendría que durar mucho su reinado, simplemente tener ese momento.

> «Zelina Vega debió vencer a Rhea Ripley»

“Hay ciertos momentos en este negocio en el que haces cosas por otras razones más allá del negocio. No creo que Zelina sea mejor luchadora que Rhea, pero si alguna vez hubo un momento en que Rhea debía resbalarse con una cáscara de plátano y [Zelina] conseguir el uno-dos-tres, fue esa noche en Puerto Rico, solo para que pudiéramos ver ese campeonato alrededor de su cintura con su familia subiendo al ring [y] mirando a papá en el cielo. ¿Por qué no ponerle ese campeonato por dos días? ¿Por qué no llevarla al monumento conmemorativo del 11 de septiembre para tomar algunas fotos… en el lugar de descanso final de su padre que puede tener para siempre jamás?“.

No sería la primera vez que la WWE se deja llevar por las emociones durante una noche para la siguiente cambiarlo todo, pero no fue así en esta ocasión. Quizá pensaron que el momento de Zelina Vega con su familia y el público del país de sus raíces era suficiente. Y si bien ganar el título hubiera sido enorme, realmente lo fue. La luchadora misma lo decía tras el Evento Premium en Vivo. No fue solo un momento que siempre recordará sino que la cambió. Ya veremos si en los próximos meses o años consigue ganar un título individual.

¿Estás de acuerdo con Bully Ray?