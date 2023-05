«Sentía que mi trabajo era una gran responsabilidad, como si parte de las carreras y del éxito de aquellos tipos estuviese en mis manos. La música de hoy en WWE y AEW, y lo siento si suena mal, realmente toda es muy parecida y mediocre, y no tiene nada que ver con los personajes. Y creo que por eso hay menos estrellas. No creo que no haya grandes estrellas potenciales en los elencos. Antes de que Steve Austin fuese Steve Austin, era The Ringmaster, y hay muchas historias así. Esa gente necesita la historia adecuada, el atuendo adecuado y sin duda la música adecuada para poder ser elevados». Estas palabras las pronunciaba Jim Johnston, el creador de las canciones de Steve Austin, The Rock, Vince McMahon, The Undertaker o Mick Foley.

No cabe duda de que la calidad -y el significado- de las canciones de las Superestrellas de WWE ha ido disminuyendo con el paso de los años y eso difícilmente va a cambiar ya que no parece ser algo que importe demasiado a la misma compañía, pues de lo contrario no habría ido decayendo como lo ha hecho, sin que se haya hablado en absoluto de ello. Hoy ponemos el foco en Kevin Owens, cuya canción de entrada es ‘Fight’, de la banda CFO$, porque Zack Call, líder de Downstait, ha señalado en una reciente entrevista en Cultaholic que podrían desarrollar una versión no oficial de la misma con letra.

“Aquí hay uno que quiero poner en marcha para esto y espero que podamos usarlo y conectarnos un poco.

“Hicimos lo de Seth Rollins simplemente haciendo un tweet y diciendo: ‘Oye, ¿qué canción de la actualidad te gustaría que tuviera letra?’. Y Seth Rollins ganó la encuesta por un pequeño margen sobre Kevin Owens.

“Entonces, siempre pensamos que sonaba como si hubiéramos escrito de todos modos. Tal vez haya algunas letras de Kevin Owens en camino. Solo para los fanáticos.

“No es algo que WWE quiera, pero el de Seth Rollins también era solo para los fanáticos y de alguna manera despegó. Así que tal vez haya algunas letras de Kevin Owens en camino”.

