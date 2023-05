Jordynne Grace adelanta cuando planea retirarse

Jordynne Grace comenzó su carrera en la lucha libre profesional en el año 2012 y en 2023 es una de las luchadoras más reconocibles del mundo. Es una de las estrellas de IMPACT, donde ha sido Campeona Mundial Knockouts en dos ocasiones, Campeona de Medios Digitales y también Campeona de Parejas Knockouts. En Under Siege, el próximo evento pay-per-view de la compañía, tendrá la oportunidad de recuperar el título máximo ante Deonna Purrazzo. Y si gana será quien lo exponga ante la recién llegada Trinity.

Dicho esto, la Thick Momma Pump tiene una idea de cuando podría retirarse. No ha valorado una fecha pero sí su salud. De la misma manera, también ha considerado qué le gustaría hacer una vez cuelgue los guantes, y no será alejarse completamente del negocio sino continuar dentro desde otra perspectiva, aprovechando claro su vida luchística. Recientemente, le preguntaron en una sesión virtual de firmas de autógrafos en K&S WrestleFest por su adiós a los encordados y la guerrera de 27 años de Austin, Texas, contestó así:

“Me gustaría retirarme de la acción en el ring antes de lesionarme gravemente. No sé cuándo será eso. Supongo que nadie puede prever eso, pero eventualmente, me gustaría ser escritora o agente o algo así. No hay muchas agentes o escritoras [por ahí]”.

Es interesante apuntar además que a Jordynne Grace también le va de maravilla fuera de las cuerdas, por ejemplo, con OnlyFans. De hecho, hablando de su éxito en este sentido, hace aproximadamente un año bromeaba con Toni Storm sobre el retiro de las dos:

Me and Toni about to hit this OF collab and retire from wrestling tbh

— Jordynne Grace (@JordynneGrace) March 21, 2022