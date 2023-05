Finn Bálor revela el origen del Bullet Club

Finn Balor actualmente lidera The Judgment Day en WWE RAW, pero esta no es la primera vez que lidera una facción de rudos, ya que hubo una vez en que Balor ayudó a fundar uno de los grupos más famosas de la lucha libre profesional, The Bullet Club, que gozó y goza de una gran reputación en el Japón, ya que está en constante evolución.

► Finn Bálor fue uno de los fundadores del Bullet Club

Durante una entrevista reciente con Sports Illustrated, Finn Balor habló sobre la formación del Bullet Club y cómo llegó a este nombre, que fue elegido por él, mismo que se hizo bastante popular y que hasta el día de hoy sigue vendiendo mercancía a nivel mundial.

“Estaba tratando de elegir un nombre que nos uniera a todos. Karl era ‘La ametralladora’, Fale había estado llamando a su finalizador la granada de mano, y Minoru Suzuki me había estado llamando un ‘tirador real’ durante algunos meses, ya que hacíamos lucha de rendición en el ring antes de los espectáculos. Había considerado varios nombres alternativos para la nueva facción, incluidos ‘Reload Club’, ‘Getaway Club’ y ‘Lock ‘n’ Load Club/Parade’.”

Balor finalmente optó por el nombre Bullet Club, porque era la opción más genial para él, aunque tuvo ciertos reparos en cuanto a la forma cómo lo iban a pronunciar en Japón, puesto que se confundía con otro término (boina).

“Sin embargo, tenía algunas preocupaciones porque los japoneses a veces pronunciaban mal ‘bala’ como ‘boina’. Pero elegí seguir mi instinto, y el resto es historia“.

Finn Balor luchó bajo el nombre de Prince Devitt en Japón, y fundó el Bullet Club con Tama Tonga, Karl Anderson y Bad Luck Fale, siendo su primer líder. Cuando se marchó a WWE, AJ Styles se convirtió en el nuevo líder, hasta que este también llegó a WWE. Solo Bad Luck Fale sigue como miembro desde sus inicios, pero el grupo ha llegado a expandirse a lo largo de los años.