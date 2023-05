Quiso el destino que en una misma semana WWE e Impact Wrestling recalaran sobre el área de Chicago; la primera por Raw y la segunda por Spring Slugfest. Y quiso el destino que CM Punk visitara ambas grabaciones.

A estas alturas, Punk conocerá bien el alcance de su mediaticidad. Y parece que el «Best in the World» consideró que no le vendría mal ocupar otra vez titulares. Como si no lo viniera haciendo semana sí semana también desde la infame trifulca de AEW All Out 2022…

Entre los pormenores de aquel suceso, las reacciones de sus compañeros de vestidor o los dardos de Tony Khan y The Elite, el nombre de CM Punk ha logrado mantenerse candente. Pero nunca viene mal una publicidad extra como previa a su reaparición por AEW, según los reportes programada para el estreno de Collision, el próximo sábado 17 de junio.

► Eric Bischoff, la gran rivalidad pendiente de CM Punk

Se comenta que Chris Jericho, luego de una fructuosa reunión, será el primer oponente de CM Punk en la segunda etapa de este. Aunque quizás Tony Khan debería considerar a Eric Bischoff, porque el otrora presidente de WCW supone el mayor opositor hacia todo lo que haga «The Second City Savior».

Y Bischoff también quiso vilipendiar el breve y viral paseo de Punk por las grabaciones de Raw, ante los micrófonos de su podcast ’83 Weeks’.