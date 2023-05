Si finalmente CM Punk vuelve a AEW durante el primer episodio de Collision la arena va a volverse loca y será un programa tremendamente exitoso de debut después de tanto hablarse del regreso del Best in the World a la compañía tras el escándalo de All Out el año pasado. Nunca ha dejado de añadirse más leña al fuego a través de informaciones, rumores, especulaciones, declaraciones, opiniones… Y tampoco parece estar del todo cerrado que el luchador vaya a volver pues podría haberse distanciado nuevamente de Tony Khan.

> La posible vuelta de CM Punk a AEW

Pero si vuelve será muy interesante, entre otras muchas cosas, ver cómo es recibido por el vestidor. Sabemos que hay muchos que le tienen aprecio, así como también otros que no tienen ese mismo sentimiento. Hoy precisamente traemos detalles acerca de que hay quienes no entienden que el nativo de Chicago esté recibiendo otra oportunidad, lo cual da a conocer Dave Meltzer en el episodio más reciente del Wrestling Observer Radio. Consideran que Punk podría causar nuevamente problemas en el elenco.

“Él es un imán para los fans. Sabes, el dinero a largo plazo está ahí, así que entiendo el intento. Sé que muchos talentos no lo entendieron, o no quisieron entenderlo, simplemente sintieron que no debería haber sucedido, que lo que sucedió debería descalificarlo“.

