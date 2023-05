Steve Austin aún mantiene contacto con CM Punk

CM Punk nunca está alejado de la polémica y sigue siendo tema de conversación, a pesar de estar nueve meses fuera de las pantallas, relacionándolo incluso con una posible presencia en AEW Collision; de hecho, su situación con la empresa de Tony Khan sigue siendo una incertidumbre, a pesar de que las cosas se calmaron un poco luego de aquella trifulca que ocurriera tras All Out

► Steve Austin y CM Punk intercambian mensajes de texto

Steve Austin fue entrevistado recientemente por Forbes y reveló que aún mantiene contacto con CM Punk a través de mensajes de texto. El miembro del Salón de la Fama WWE elogió a The Second City Savior por sus notables habilidades en el micrófono y en el ring, agradeciéndole el hecho de que el ex Campeón Mundial AEW lo ha reconocido como una fuente de inspiración.

“Hombre, le envié un mensaje a Punk anoche. No sabía que se había desgarrado el tríceps. No he estado siguiendo nada. No sé qué está pasando con eso. Phil y yo intercambiamos mensajes de vez en cuando. Rara vez hablamos, probablemente una o dos veces al año. Amo al tipo, y ni siquiera sé si lo asesoré porque Punk probablemente sea mucho más inteligente que yo.”

“Es bueno en el micrófono y en el ring, tiene sus propias cosas y solo somos amigos. Así que creo recordar que hay una foto mía y de él en Chicago, mi ciudad favorita para trabajar, mi edificio favorito. Y supongo que había bajado a donde todos estábamos pasando el rato. Tal vez me admiraba en su día, pero no sé si lo asesoré tanto porque creo que pagó sus propias cuotas. Lo aprendió como lo hizo y lo superó por méritos propios. El hecho de que tal vez podría haber sido una especie de influencia sería halagador si ese fuera el caso. Pero él ha hecho su propia carrera.”

A Steve Austin se le preguntó sobre la situación de CM Punk en AEW, y este reveló que no está al tanto de lo que está sucediendo con él en este momento, ni tampoco ve AEW como para emitir un criterio sobre el tema.