¿Estará CM Punk en el estreno de AEW Collision?

La estrategia de AEW y Warner Bros. Discovery con Collision, según Dave Meltzer, pasaba por incluir a CM Punk en el anuncio y las imágenes promocionales del show, cuando el pasado miércoles se hizo oficial. Sin embargo, un nuevo conflicto entre Punk y AEW trastocó tales planes, y el “Best in the World” no fue mencionado en ningún momento (se dice que su lugar lo ocupó la figura de MJF).

Así que, intentando que para la siguiente semana reinara el entendimiento, hoy AEW tiene previsto anunciar durante Dynamite la localización del estreno de Collision (17 de junio), que inicialmente se dijo sería el United Center de Chicago, en pos de que Punk recibiera una calurosa bienvenida bajo el nombre de “The Second Coming”. Si finalmente reina la discordia, supimos que AEW tiene su plan B: el Daily’s Place de Jacksonville.

E irónicamente, todo hará que un mayor número de fans estén atentos esta noche a Dynamite. Lógico que entre la comunidad luchística de internet surja la suspicacia de que es una historia urdida por AEW y filtrada como legítima a los medios.

► AEW Collision y el compromiso de CM Punk

Y en las últimas horas, estas palabras de Bryan Alvarez vía Wrestling Observer Live hicieron saltar las alarmas.

«Hace media hora, me dijeron que CM Punk no había accedido todavía a estar en el debut de AEW Collision».

Pero a posteriori, Fightful quiso apaciguar las aguas. El medio comandado por Sean Ross Sapp expuso que AEW y CM Punk se han mantenido en contacto y que las conversaciones habrían sido productivas, con la creencia de que el luchador estará en la première de Collision.

Fightful también quiso dar cuenta de esta información publicada por Raj Giri (editor de Wrestling Inc.) el lunes.

«AEW envió un aviso legal a Punk ayer sobre que o bien cumple con sus compromisos, o lo demandarán».

Muchos lo interpretaron cual amenaza hacia Punk, pero Fightful descarta tal escenario. Simplemente se tratarían de documentos que incluyen cláusulas de confidencialidad para asegurarse de que Punk cumple con sus fechas y protegerse en términos legales.

Seguidamente, Fightful revela que, con todo, el plan B del Daily’s Place sigue ahí, y habría incluso algún que otro plan C y plan D como potenciales escenarios para el primer episodio de Collision.

