Chelsea Green revela los detalles detrás de su personaje

Como ya informamos anteriormente en SÚPER LUCHAS, Chelsea Green fue recientemente entrevistada por Ryan Satin en su podcast “Out of Character“, donde reveló las palabras que le dirigió a Triple H para asegurarse su regreso a WWE. Sin embargo, hubo más. En relación a su nuevo personaje de “Karen”, Green hizo los siguientes comentarios:

“No fue una idea mía. Permíteme compartir algo contigo. No soy tímida en absoluto. Presento 101 ideas creativas, y la gente en internet se burla de mí por ello, pero eso no me importa. Lo que realmente disfruto es proponer ideas tan ridículas y fuera de lo común. Pero la idea de Karen no fue mía.

► Chelsea Green, feliz de haber regresado a WWE con el personaje que le tocara

“He creado versiones de este personaje de Karen antes, pero en realidad, cuando estaba en el Royal Rumble, alrededor de la 1 de la tarde, vi en internet que Chelsea debutaría con un personaje de Karen. Me acerqué a alguien y le pregunté: ‘Espera, ¿qué está pasando? Esta noche estaré en el combate del Royal Rumble, pero seré yo misma. ¿Qué significa este personaje de Karen?’

“Volvieron unas horas después y me dijeron: ‘Sí, nos encargaremos de eso una vez que termine el Rumble. Definiremos quién interpretará ahora tu personaje y te daremos otro’. Les dije: ‘Bueno, quiero comenzar esta noche. Si no gano esto, cuando salga del ring, me convertiré en una Karen’, y eso es exactamente lo que hice”.

Green también compartió su experiencia al recibir la solicitud de hacer un regreso sorpresa en el Royal Rumble 2023 y cómo se sintió mientras esperaba esa llamada que confirmaría los detalles de su regreso, sabiendo que volvería a WWE:

“Me encantó. Llevaba meses esperando descubrir cuándo sería mi regreso sorpresa. Así que para mí, el Royal Rumble fue perfecto. Solo era cuestión de encontrar el momento adecuado. Creo que se trata de sorprender a la gente. Pueden saber que será en el Royal Rumble, pero ¿cómo? Nunca lo sabrán. Pensé que era perfecto.

“El primer mes fue genial. Estaba tan ocupada antes de firmar con WWE que todavía estaba en esa etapa de tratar de lavar la ropa, lavar los platos, organizar mi casa y mantenerme al día con la vida cotidiana. Así que durante el primer mes pensé: ‘Esto es genial. Me están pagando. Sé que me traerán de vuelta y puedo reflexionar sobre lo que quiero hacer cuando regrese, mientras también me pongo al día con mi vida’.

“Luego llegó el segundo mes y pensé: ‘Bien, seguramente este es el mes. Haré mi regreso. Ahora tengo una idea de quién quiero ser o cómo quiero ser y la vestimenta que quiero usar’. Pero cuando llegué al tercer mes, pensé: ‘¿Qué demonios está pasando? Necesito debutar’, y empiezas a impacientarte”.