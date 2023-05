5×5: Lo mejor y lo peor de AEW Double or Nothing 2023

AEW DOUBLE OR NOTHING 2023.— Este domingo se celebró el tercer PPV de AEW, Double or Nothing 2023 en cuyo evento estelar vimos el Anarchy in the Arena, con victoria de Blackpool Combat Club.

LO MEJOR Y LO PEOR AEW DOUBLE OR NOTHING 2023

A continuación, tras un evento muy bueno en términos generales, les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Double or Nothing 2023, en orden descendente:

LO PEOR

3- Jon Moxley otra vez con sangre

Es normal que Jon Moxley sangre en cada combate, pero ciertamente nunca es bueno, ni siquiera en una lucha con estipulación como esta, en donde era un tema que estaba de más, considerando cómo lo gestionaron el resto de luchadores. Al final, esto se trataba de la anarquía y no de los cortes y de esta manera habíamos visto un buen combate.

2- Jamie Hayter vs. Toni Storm

Llesión de Hayter debe ser peor de lo que se pensaba, pero el encuentro senciallemtne no fue nada bueno, y terminó siendo una triste forma de concluir su reinado, pero el título femenil debe tener mayor relevancia y no estaba teniéndolo.

1- Jade Cargill vs. Taya Valkyrie

Estas dos simplemente no tienen química, aunque es difícil saber con quién ha tenido química Jade. Jade tiene presencia pero le cuesta poder trabajar bien en un encuentro.

LO MEJOR

5- Kris Statlander, nueva Campeona TBS

Fue bueno ver a Statlander de vuelta y ponerle fin al reinado de imbatiblidad de Cargill, quien muchas de sus 60 victorias fueron en luchas ante rivales con calidad cuestionable. Habrá que ver qué se desprende de esta situación, pero ciertamente le dará otro matiz al Campeonato TBS.

4- Wardlow vs. Christian Cage

Un poco lento al principio, pero Christian Cage aguantando algunos de esos golpes fue increíblemente generoso de su parte, ya que ciertamente no necesitaba hacerlo. Wardlow se vio bastante bien aquí, pero todavía está luchando para volver a tomar ritmo, aunque espereos que no haya resultado lesionado, puesto que cojeó hacia el final del encuentro.

3- House of Black vs. The Acclaimed

Un pequeño combate bastante bueno aquí, The Acclaimed se veía sólido aquí, incluso luchando en desventaja aquí durante todo el combate. Brody King ha cumplido un gran papel, ya que el tipo ha trabajado bien luchando contra tipos más pequeños sin dejar de sentirse como un monstruo.

2- MJF vs. Darby Allin vs. Sammy Guevara vs. Jungle Boy

Estos cuatro tenían algo que demostrar aquí, la construcción de este encuentro había sido un poco mediocre y lo superaron con seguridad. Había demasiadas cosas demasiado coreografiadas, pero la narrativa general de la historia aquí fue buena con Perry nuevamente decidiendo que su alma vale más que el título mientras MJF continúa escabulléndose con victorias como un gran rudo.

En una nota aparte, es bueno haber conocido la noticia de que Sammy Guevara y Tay Melo van a ser padres usando los carteles al inicio del encuentro. Felicidades para ambos.

1- Anarchy in the Arena

El Blackpool Combat Club necesitaba con urgencia esta victoria, habían luchado para obtener victorias significativas desde que se formaron básicamente y dejar que Wheeler obtuviera la cuenta de tres sobre Omega fue un buen toque. Si bien la anarquía es parte del combate, pero uno se perdía tantos movimientos importantes durante la transmisión, aunque eventualmente se calmaron un poco, y realmente la acción terminó siendo bastante apropiada. La traición de Takeshita es interesante, ya que se habría perdido por completo como otro miembro de The Elite, por lo que se puso del lado de los rudos en ese sentido, y hay mucha curiosidad por verlo trabajar como rudo. Es probable que esto establezca Blood and Guts con Kota Ibushi completando The Elite.