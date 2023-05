Blackpool Combat derrota a The Elite en una violenta lucha y con ayuda

En lo que desde un principio fue anunciada como una auténtica guerra, The Elite (Kenny Omega, Matt Jackson, Nick Jackson y “Hangman” Adam Page) enfrentó a Blackpool Combat Club (Bryan Danielson, Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta), en algo que no pidió nada a otros combates violentos.

Fue así que los dos equipos se enfrentaron en un choque bastante intenso, el cual comenzó desde las tribunas y con la banda tocando en el escenario el tema de Moxley, lo que le dio un particular plus a este encuero.

The Elite fue a cazar al BBC a las gradas y la batalla comenzó ahí y se mantuvo varios minutos, con los ocho luchadores lanzando objetos y golpeando con todo. Incluso uno de los réferis terminó sangrando.

El dominio fue un ir y venir, pues uno tomaba el control y otro de inmediato contraatacaba, incluso con vuelos intensos de The Elite.

La banda no paraba de tocar, hasta que el cantante mostró que tenía una playera del Blackpool Combat Club y terminó recibiendo un par de superkicks de los Young Bucks.

Las acciones parecía que no tendrían fin, pues por todos lados alguno de los luchadores estaba golpeando a otro, sin que esto significara el dominio de alguno, pues cuando esto sucedía, no tardaba en llegar la reacción.

Mientras por un lado, Nick Jackson golpeaba a Claudio en los pasillos de la arena, Moxley lanzó a Omega contra una tabla con alambre de puas- Y así, la guerra siguió con todos lados,

Un momento de mucha tensión fue cuando uno de los Bucks pisó las tachuelas y pese a loa castigos no se sintió siendo rescatado por Kenny Omega. Los dos equipos tuvieron su oportunidad de ganar el combate tras aplicar ataques sincronizados, pero nadie parecía destinado a perder.

Don Callis apareció para distraer a Omega y de forma sorprendete también apareció Konosuke Takeshita para golpear a Kenny, para que finalmente Yuta lo llevara al toque de espaldas para quedarse con la victoria.

