Habiendo quedado atrás Double or Nothing 2023, AEW se enfocará en la segunda edición de Forbidden Door junto a NJPW. Después del tremendo éxito de la primera en 2022 rápidamente se hizo oficial una secuela que de momento no tiene ningún combate en su cartel camino a su realización el 25 de junio. Pero no faltan desde hace semanas, meses incluso, los luchadores y luchadoras que están haciendo público sus deseos en cuando a quien les gustaría enfrentar; no hace mucho supimos que no habría nombres mexicanos en el evento.

► Orange Cassidy reta a Zack Sabre Jr.

Ahora conocemos el deseo de Orange Cassidy de verse las caras con Zack Sabre Jr.. Sería un choque además de reyes, pues el primero es el actual Campeón Internacional AEW mientras que el segundo es el actual Campeón Televisivo STRONG NJPW. Y es interesante apuntar también que hasta ahora nunca se han enfrentado o que Cassidy está en el mejor momento de su carrera después de haber vencido a 20 hombres en el evento pay-per-view de esta misma noche. Justamente en la conferencia de medios posterior lanzaba el desafío.

“Si me conocen, sabrán que nunca tengo ganas de luchar. Solo lucho cuando es necesario. ¿A quién quiero enfrentar de New Japan? A nadie. Hay un tipo que ha estado apareciendo por ROH y se autodenomina campeón de televisión, Zack Sabre Jr.. Me gustaría enfrentarme a él”.

¿Te gustaría ver esta lucha en Forbidden Door?