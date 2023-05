Tony Khan ofrece más aclaraciones de AEW Collision

Double or Nothing 2023 ha quedado atrás y en Súper Luchas estamos recogiendo las declaraciones más interesantes realizadas tanto por luchadores del evento como por Tony Khan durante la conferencia de medios posterior. El presidente, como es habitual, fue protagonista de la charla con los medios e hizo algunos cuantos comentarios muy llamativos. Como no podía ser de otra forma, le preguntaron por AEW Collision y quiso hacer algunas aclaraciones sobre el acuerdo con Warner Bros. Discovery.

► Más sobre AEW Collision

“Sí, definitivamente nos están pagando por Collision y nos están pagando muy bien. Además de Dynamite y Rampage, hemos firmado un nuevo contrato. Ahora ganamos más dinero, pero el tiempo de duración es el mismo. Estaba realmente emocionado al respecto. Fue una gran oportunidad para nosotros. Sin duda, producir un programa de televisión en vivo de dos horas cada semana, especialmente los fines de semana, no es barato, pero valdrá la pena”.

“Fue una gran oportunidad para la compañía de obtener más ingresos y poder hacer más programas de televisión, además de continuar con Dynamite y Rampage. Por supuesto, habrá costos adicionales de producción, y ahora que ya no estamos produciendo Dark y Elevation, eso nos supone ciertos ahorros. Habrá mayores costos, pero también definitivamente aumentará nuestros ingresos a través de la venta de entradas y mercancía, así como de las tarifas de licencia que estamos obteniendo gracias a este cambio incremental, lo cual aumenta nuestra compensación por Collision”.

El post-Double or Nothing: